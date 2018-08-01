В Мексике нашли бортовые самописцы упавшего Embraer 190

На месте падения пассажирского самолета Embraer 190, который потерпел крешение накануне, обнаружены «черные ящики». Найдены параметрический и голосовой самописцы, сообщает ТАСС

Как отметил руководитель Управления гражданской авиации страны Луис Херардо Фонсека Гусман, скорость расшифровки самописцев зависит от того, насколько они повреждены. Специалисты делают все возможное, чтобы выяснить причины аварии.

Напомним, самолет, летевший из Дуранго в Мехико , рухнул 1 августа буквально через пару минут после взлета. На его борту находились более сотни человек, среди них — девять детей.

В больницах с различными травмами, ожогами оказались 98 человек. В результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.

Предварительной версией крушения называются сложные погодные условия, которые были в момент взлета. Порывистый ветер и гроза помешали крылатой машине подняться в воздух.

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