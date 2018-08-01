В Екатеринбурге создадут клуб синемологии для помощи в развитии бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ , 1 августа. / ТАСС /. Клуб синемологии создадут до конца года в Екатеринбурге для помощи в развитии бизнеса. В него войдут представители различных сфер бизнеса, которые, анализируя видеоролики, будут избегать ошибок, мешающих развитию предприятий и компаний, сообщил в среду вечером журналистам гендиректор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, комментируя итоги топ-клуба «Выжившие на Острове: Что дальше?», организованного в Екатеринбурге по инициативе уральского представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Университет Национальной технологической инициативы «20.35» 10-21 июля провел свой первый интенсив на острове Русский. В мероприятии приняли участие более тысячи лидеров технологического развития России , среди которых были 27 представителей Свердловской области . Несмотря на то, что «Остров 10-21» стал важной информационной темой в социальных сетях, возникают многочисленные вопросы про этот проект, поэтому представительство АСИ в Уральском федеральном округе решили провести специальный топ-клуб «Выжившие на Острове: Что дальше?».

"Мы решили запустить клуб синемологии в Екатеринбурге, где будем выбирать актуальную на сегодня проблему для бизнеса. Этот проект поможет в развитии бизнеса, так как мы получим обратную связь от предпринимателей, а сам фильм будет использоваться как повод для обсуждения (существующих проблем). Просматривая кино и воспринимая его интерпретацию экспертом, становится понятно, где [предприниматель] ошибается, а где он принимает правильные решения", — сказал Чурбанов.

По его словам, встречи в клубе будут проводиться как минимум два раза в месяц. Он отметил, что у организаторов клуба есть опыт и в психологических исследованиях с пониманием сути нужного видеоконтента для бизнеса.

"Остров 10-21" — это первая в России образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики. Участники программы — технические специалисты, технологические предприниматели, стартаперы и специалисты в области цифровых дисциплин. В течение 11 дней участники занимались с ведущими российскими и зарубежными учеными, предпринимателями и экспертами в области цифровой экономики и технологического развития.

Организаторами проекта выступили первый российский сетевой Университет национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35» и Агентство стратегических инициатив (АСИ).