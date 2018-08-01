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Консультация медицинских специалистов доступна в парке «Сокольники»
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Консультация медицинских специалистов доступна в парке «Сокольники» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Бесплатная консультация врачей общей практики и узких специалистов будет проводиться на территории 11 парков столицы. Об этом сообщают на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Шатры здоровья будут функционировать на территории парковых зон по выходным в период до 9 сентября включительно. Правительственная благотворительная акция будет проходить в рамках марафона «Московское здоровое лето». Участниками проекта станут 11 парков столицы, в их числе и парк «Сокольники». Программа акции гарантирует предоставление консультации врача. Таким образом, все желающие смогут проверить свое здоровье бесплатно. Помимо консультации квалифицированного специалиста, проект предусматривает проведение мастер-классов и лекций, посвященных ЗОЖ, а также развлекательных и спортивных мероприятий.
Напомним, что марафон стартовал 15 июля. Участниками акции уже успели стать более 25 тысяч горожан. Жители приходят в шатры здоровья целыми семьями. Активными участниками акции становятся и представители старшего поколения москвичей. В дополнение ко всему, программа акции предусматривает проведения уроков оказания скорой медицинской помощи и мастер-классов под названием «М. О. З. Г. 4,5». Занятия такого формата будут проводиться врачами. Они будут обучать слушателей распознавать симптомы инсульта и правильно реагировать в случае его возникновения.
В «Сокольниках» шатер находится на пересечении Песочной аллеи с Митьковским проездом.
График проведения лекций и встреч со столичными медиками в городских парках можно уточнить в материале mos.ru.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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