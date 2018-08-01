Авторский сад парка «Сокольники» стал серебряным призером фестиваля Moscow Flower Show

Участником проекта стал авторский сад «Чаепитие в Сокольниках», украшенный белыми розами, декоративной подсветкой, ажурной мебелью из литого алюминия. Концепция композиции была оценена по достоинству.

Авторский сад Сокольников был удостоен серебряной медали в номинации «Show garden». По словам сотрудников парка, оригинальная композиция чайной стала полной неожиданностью для многих посетителей «Сокольников». История существования чайных на территории парка уходит в далекий 1848 год. Данные сведения зафиксированы в очерках известного писателя своего времени Михаила Загоскина «Москва и Москвичи». Александр Ушаков в своем сборнике «Очерки Москвы» также упоминает о процветании чайной торговли в «Сокольниках». Упоминание о чайных в парке можно найти и в разных периодических изданиях вековой давности. Кроме того, архивы хранят план парка 1903 года, на котором указаны чайные места.

Детальная информация о чайной истории «Сокольников» доступна в материале на официальном сайте парка.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».