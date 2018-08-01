Ещё
Катар опроверг сообщения о запрете хаджа для своих подданных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катар опроверг сообщения о запрете хаджа для своих подданных 

РИА Новости 1 час назад
ДОХА, 1 авг — РИА Новости. Министерство вакууфов и по делам ислама Катара опровергло сообщения саудовских СМИ о запрете для его подданных на совершение хаджа в Саудовскую Аравию в этом году из-за продолжающегося дипломатического кризиса с Эр-Риядом, говорится в сообщении министерства.
"Министерство заявляет, что эти утверждения идут вразрез с действительностью. Существуют подозрения, что попытки использовать обряд хаджа для политических целей продолжаются, и это не прекращалось с тех пор, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн запретили катарским подданным въезжать на их территорию в июне 2017 года", — отмечается в сообщении.
Министерство указало, что некоторое время назад связалось с министерством по хаджу и умре Саудовской Аравии, чтобы разъяснить, с какими трудностями сталкиваются катарские подданные и проживающие в эмирате иностранцы, которые хотят отправиться на хадж, но саудовская сторона не отреагировала на просьбу их устранить. В частности, по информации властей Катара, саудовские власти по-прежнему препятствуют доставке паломников катарскими самолетами и не разрешают министерству вакууфов Катара отслеживать ситуацию с катарскими паломниками во время хаджа. Многие катарские паломники, которые прибыли ранее в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа — умры, не смогли покинуть аэропорт саудовской Джидды и были отправлены на родину.
Кроме того, по мнению министерства, информационная кампания против Катара не прекращалась в соседних странах, что делает пребывание катарских паломников в Саудовской Аравии опасным.
В связи с этим катарские власти призвали Эр-Рияд «прекратить политизировать обряд хаджа и сделать его доступным для катарских паломников».
Один из главных обрядов для мусульман — паломничество к святым местам в Мекке и Медине — пройдет в этом году с 19 по 24 августа. В прошлом году из-за дипломатического кризиса между Эр-Риядом и Дохой и прекращении сообщения между двумя странами катарские паломники не смогли попасть на хадж в соседнюю страну.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью578
Лукашенко впервые высказался об инсульте46
Борисову избил известный российский певец71
Захарова сделала неожиданное признание200
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ96
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение