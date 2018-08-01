Катар опроверг сообщения о запрете хаджа для своих подданных

ДОХА , 1 авг — РИА Новости . Министерство вакууфов и по делам ислама Катара опровергло сообщения саудовских СМИ о запрете для его подданных на совершение хаджа в Саудовскую Аравию в этом году из-за продолжающегося дипломатического кризиса с Эр-Риядом , говорится в сообщении министерства.

"Министерство заявляет, что эти утверждения идут вразрез с действительностью. Существуют подозрения, что попытки использовать обряд хаджа для политических целей продолжаются, и это не прекращалось с тех пор, когда Саудовская Аравия, ОАЭ Бахрейн запретили катарским подданным въезжать на их территорию в июне 2017 года", — отмечается в сообщении.

Министерство указало, что некоторое время назад связалось с министерством по хаджу и умре Саудовской Аравии, чтобы разъяснить, с какими трудностями сталкиваются катарские подданные и проживающие в эмирате иностранцы, которые хотят отправиться на хадж, но саудовская сторона не отреагировала на просьбу их устранить. В частности, по информации властей Катара, саудовские власти по-прежнему препятствуют доставке паломников катарскими самолетами и не разрешают министерству вакууфов Катара отслеживать ситуацию с катарскими паломниками во время хаджа. Многие катарские паломники, которые прибыли ранее в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа — умры, не смогли покинуть аэропорт саудовской Джидды и были отправлены на родину.

Кроме того, по мнению министерства, информационная кампания против Катара не прекращалась в соседних странах, что делает пребывание катарских паломников в Саудовской Аравии опасным.

В связи с этим катарские власти призвали Эр-Рияд «прекратить политизировать обряд хаджа и сделать его доступным для катарских паломников».