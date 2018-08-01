Все административные единицы СУАР имеют доступ к автомагистралям

Урумчи, 1 августа / Синьхуа / — Автомагистраль, соединяющая уезд Каракаш и Хотан /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай /, сегодня была официально введена в эксплуатацию. Таким образом, последняя административная единица СУАР теперь состыкована с современной транспортной инфраструктурой.

Длина новой дороги составляет 74 км. Это один из участков государственного шоссе G30, которое соединяет городской округ Ляньюньган /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и городской округ Хоргос, расположенный у границы между Китаем и Казахстаном

Строительство автодороги началось в марте 2015 года. Проектная скорость движения машин — до 120 км/ч. Теперь добраться от Каракаша до Хотана можно всего за 40 минут /ранее — 2 часа/. —0—