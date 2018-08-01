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Редкие фотографии Русско-японской войны
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Редкие фотографии Русско-японской войны 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Русско-японская война началась 26 января (или же, по новому стилю, 8 февраля) 1904 года. Достаточно посмотреть на фотографии, чтобы прочувствовать атмосферу.
Рынок мяса в начале осады — свинья стоит $ 100 и говядина 1 $ за фунт—Порт Артур.
Российские солдаты, осматривают траншею наполненную трупами японских солдат, Порт Артур.
Российские раненые на 203 метре холма — Порт Артур
Саперный эскадрон и шахтеры, поступающие на берег в Сампан на Чемульпо.
Российские офицеры на одном из фортов во время осады Порт Артура.
Затонувшие корабли, Порт Артур.
Перевозка раненых на велосипедных носилках-пост Красного Креста во время боя-Порт Артур.
Военнопленные в ожидании поезда, вдали горят оставленные склады-Порт Артур.
Российские посланники Серж Витте и барон де Розен в автомобиле.
Серж Витте и барон Розен в саду гостиницы Вентворт.
Российская делегация.
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