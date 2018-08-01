Редкие фотографии Русско-японской войны

Русско-японская война началась 26 января (или же, по новому стилю, 8 февраля) 1904 года. Достаточно посмотреть на фотографии, чтобы прочувствовать атмосферу.

Рынок мяса в начале осады — свинья стоит $ 100 и говядина 1 $ за фунт—Порт Артур.

Российские солдаты, осматривают траншею наполненную трупами японских солдат, Порт Артур.

Российские раненые на 203 метре холма — Порт Артур

Саперный эскадрон и шахтеры, поступающие на берег в Сампан на Чемульпо.

Российские офицеры на одном из фортов во время осады Порт Артура.

Затонувшие корабли, Порт Артур.

Перевозка раненых на велосипедных носилках-пост Красного Креста во время боя-Порт Артур.

Военнопленные в ожидании поезда, вдали горят оставленные склады-Порт Артур.

Российские посланники Серж Витте и барон де Розен в автомобиле.

Серж Витте и барон Розен в саду гостиницы Вентворт.

Российская делегация.