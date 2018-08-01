Ещё
Совбез ООН пока не считает ситуацию в ЦАР вопросом для рассмотрения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совбез ООН пока не считает ситуацию в ЦАР вопросом для рассмотрения 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 1 авг — РИА Новости. Ситуация в Центральноафриканской республике не является вопросом для рассмотрения для Совбеза ООН в августе, однако если кто-то из членов СБ подаст запрос, то это возможно, заявила в среду на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, Британия в августе председательствует в СБ.
"Это не вопрос Совета сейчас, в августе, но, конечно, совет регулярно обсуждает, и если ситуация будет ухудшаться, то мы будем рады отреагировать на соответствующий запрос от членов Совета", — сказала Пирс.
При этом она отметила, что «мы очень сожалеем о смерти российских журналистов, а также и о слишком большом количестве погибших из числа миротворцев ООН, которые там погибли — это говорит о том, насколько там хрупкая ситуация».
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни  Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью578
Лукашенко впервые высказался об инсульте46
Борисову избил известный российский певец71
Захарова сделала неожиданное признание200
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ97
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение