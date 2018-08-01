Совбез ООН пока не считает ситуацию в ЦАР вопросом для рассмотрения 

ООН, 1 авг — РИА Новости. Ситуация в Центральноафриканской республике не является вопросом для рассмотрения для Совбеза ООН в августе, однако если кто-то из членов СБ подаст запрос, то это возможно, заявила в среду на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, Британия в августе председательствует в СБ.
"Это не вопрос Совета сейчас, в августе, но, конечно, совет регулярно обсуждает, и если ситуация будет ухудшаться, то мы будем рады отреагировать на соответствующий запрос от членов Совета", — сказала Пирс.
При этом она отметила, что «мы очень сожалеем о смерти российских журналистов, а также и о слишком большом количестве погибших из числа миротворцев ООН, которые там погибли — это говорит о том, насколько там хрупкая ситуация».
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.