Ходорковский прокомментировал ситуацию с безопасностью убитых журналистов 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Михаил Ходорковский переложил на главного редактора «Центра управления расследованиями» Андрея Коняхина ответственность за организацию и условия поездки российских журналистов в Центральноафриканскую республику, где те впоследствии были убиты. При этом он заявил, что соболезнует в связи с трагедией.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни "Что касается безопасности. Было бы странно с моей стороны навязывать решение этой проблемы профессиональным военкорам с большим опытом. Они были одними из лучших в России специалистов. Все что им было нужно, обсуждалось ими напрямую с главредом, запрошенные ресурсы предоставлялись. Поездка ими оговаривалась с миротворцами ООН, представителями повстанцев и официальными властями. Причины отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются", — написал Ходорковский на своей странице в Facebook.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.