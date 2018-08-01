Эксперт оценил планы Киева по срыву реализации проекта «Северный поток-2»

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что американские санкции и отказ Дании от прокладки труб в своих территориальных водах способны сорвать реализацию проекта «Северный поток-2».

Станислав Митрахович. Попытки официального Киева сорвать строительство магистрального газопровода бесперспективны. Остановить реализацию проекта в котором принимают участие множество стран, заинтересованных в его успехе — невозможно. Озвученные руководством «Нафтагаза» способы сорвать стройку прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве России

На Украине призвали вводить санкции в отношении стран-участниц прокладки газопровода и призвали Данию не позволять прокладку труб по своей территории.

«Если Дания будет и дальше тянуть, то проект будет строиться в обход ее исключительной экономической зоны. Так как в проекте участвует бизнес многих стран», — уверен Митрахович.

Что касается американских санкций, то и они имеют свой предел жесткости, уверен эксперт. США может «закручивать гайки», но до определенного предела. Рано или поздно это вызовет недовольство Европы.