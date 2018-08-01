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Эксперт оценил планы Киева по срыву реализации проекта «Северный поток-2»
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Эксперт оценил планы Киева по срыву реализации проекта «Северный поток-2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что американские санкции и отказ Дании от прокладки труб в своих территориальных водах способны сорвать реализацию проекта «Северный поток-2».
Попытки официального Киева сорвать строительство магистрального газопровода бесперспективны. Остановить реализацию проекта в котором принимают участие множество стран, заинтересованных в его успехе — невозможно. Озвученные руководством «Нафтагаза» способы сорвать стройку прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
На Украине призвали вводить санкции в отношении стран-участниц прокладки газопровода и призвали Данию не позволять прокладку труб по своей территории.
«Если Дания будет и дальше тянуть, то проект будет строиться в обход ее исключительной экономической зоны. Так как в проекте участвует бизнес многих стран», — уверен Митрахович.
Что касается американских санкций, то и они имеют свой предел жесткости, уверен эксперт. США может «закручивать гайки», но до определенного предела. Рано или поздно это вызовет недовольство Европы.
Дональд Трамп продолжает настаивать на том, чтобы ЕС покупал сжиженный газ в США. Для этих целей в Европе должны быть построены специальные терминалы. Однако перспектив такая заокеанская торговля энергоресурсами не имеет, уверяет Станислав Митрахович. В лучшем случае терминалы будут загружены на треть. Еще одним аргументом в пользу России становится внутриполитическая ситуация в самой Германии, а именно усиление позиций лояльных России политических сил.
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