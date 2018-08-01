Как Каплан стреляла в Ленина и другие покушения на советских вождей

7 ноября 1990 года Александр Шмонов пришёл на Красную площадь, но настроение у него было не праздничное. Шмонов шёл убивать Горбачева… Мы вспомнили 7 покушений на первых лиц в советской истории.

Если у американцев есть Ли Харви Освальд , то у нас есть Фанни Каплан. Конечно, и результаты, и обстоятельства их деятельности серьезно различаются, но автором самого известного покушения в российской истории остается именно Фанни Каплан.

Фейга Хаимовна Ройтблат (настоящее имя Фанни) была, что называется «женщиной сложной судьбы». Рано увлекшись революционной деятельностью, она сменила имя на псевдоним и обзавелась партийной кличкой «Дора». В 16 лет она участвовала в неудачном покушении на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Покушение было даже более чем неудачным. Сухомлинов выжил, Фанни едва не погибла, почти ослепла и была отправлена на десятилетнюю каторгу.

Казалось бы, жизнь должна была научить Каплан, что покушения — это плохо, но урока Фанни не освоила. По возвращении с каторги, она получила путевку в санаторий для политкаторжан в Евпатории , где познакомилась с Дмитрием Ульяновым . Благодаря его протекции, Каплан удалось подлечить зрение в глазной клинике, но даже заступничество младшего брата Ленина не склонило её с той дороги, которую она выбрала.

Покушение на Ленина Каплан оправдывала тем, что он, по её мнению, предал дело революции и поэтому должен умереть. Всю вину она взяла на себя, заявив на опросе: «Я сидела в царских тюрьмах, жандармам ничего не говорила и вам ничего не скажу». В деле покушения на Ленина много нестыковок, Свердлов знал о планируемом покушении за несколько часов до его совершения и даже знал, что виновными будут признаны правые эсеры. Каплан расстреляли очень быстро, а сам факт покушения на Ленина и убийство Урицкого легитимизировали начало красного террора.

Японцы vs Сталин

Рекордсменом по количеству совершенных на него покушений из советских лидеров является Иосиф Сталин. Особое стремление завершить жизнь «великого кормчего» проявляли японцы. Разработка операции под кодовым названием «Медведь» велась при участии бывшего начальника Дальневосточного управления НКВД Г. С. Люшкова. На основании информации, полученной от перебежчика, было решено ликвидировать Сталина в одной из его резиденций. Для успеха операции японцы даже отстроили павильон в натуральную величину, копирующий дом Сталина в Мацесте. Ванну Сталин принимал в одиночестве — на это и был расчет.

Коварным планам японцев не суждено было сбыться. Советская разведка не дремала. Серьезную помощь в обнаружении заговорщиков оказал советский агент под кодовым именем Лео, работавший в Манчжоу-Гоу. В начале 1939 года во время перехода турецко-советской границы у селения Борчка по террористической группе был открыт пулеметный огонь, в результате чего трое были убиты, остальные бежали. По одной из версий, Лео был в числе убитых.

Скорцени vs Сталин

Операция «Длинный прыжок» характеризовалась широтой замысла и такой же широтой глупости. Гитлер запланировал одним ударом убить «трёх зайцев», но просчёт был в том, что «зайцы» были не так просты. Ликвидировать Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране было поручено группе под управлением Отто Скоцени. Координировал операцию сам Кальтенбруннер.

Немецкая разведка узнала о времени и месте проведения конференции в середине октября 1943 года, расшифровав американский военно-морской код. Советская разведка быстро раскрыла заговор.

Группа боевиков Скорцени проходила подготовку возле Винницы, где действовал партизанский отряд Медведева. По одной из версий развития событий, Кузнецов установил дружеские отношения с офицером немецкой спецслужбы Остером. Задолжав Кузнецову, Остер предложил расплатиться с ним иранскими коврами, которые собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Тегеран. Эта информация, переданная Кузнецовым в центр, совпала с другими данными о готовящейся акции. 19-летний советский разведчик Геворк Вартанян собрал небольшую группу агентов в Иране , где его отец, тоже разведчик, выдавал себя за богатого торговца. Вартаняну удалось обнаружить группу из шести немецких радистов и перехватить их переговоры. Амбициозная операция «Длинный прыжок» провалилась, «большая тройка» осталась невредимой.

Подводник vs Хрущев

В апреле 1956 года Никита Хрущев находился с дружественным визитом в Англии . Кроме него в составе делегации, расположившейся на борту крейсера «Орджоникидзе» находились председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин, ведущий авиаконструктор А. Н. Туполев, академик-атомщик И. В. Курчатов и другие официальные лица. Крейсер стоял на якоре, когда вахтенный одного из эсминцев, стоявших рядом, заметил, что рядом с крейсером кто-то всплыл и сразу нырнул обратно. Акустик крейсера также обнаружил под его днищем подозрительный объект. Офицеру разведгруппы Эдуарду Кольцову был дан приказ спуститься под воду и действовать по обстоятельствам. Он не подвел: увидев диверсанта, устанавливающего мину, он сначала повредил ножом его дыхательное устройство, а затем и перерезал горло. Вскоре на одном из островов вблизи Портсмута обнаружили труп в легководолазном костюме, в котором опознали капитан-лейтенанта Леонеля Крэбба. По поводу происшествия разгорелся нешуточный дипломатический скандал, а Кольцов удостоился ордена Красной Звезды.

Ильин vs Брежнев

22 января 1969 года, после торжественной встречи экипажей «Союзов» — космонавтов Береговой, Леонова, Николаева и Николаевой-Терешковой кортеж Брежнева, который въезжал в Боровицкие ворота Кремля, попал под достаточно массированный обстрел. Стрелял по кортежу младший лейнтенант Совестской армии Виктор Ильин . В тот день он похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в чужую милицейскую форму и внедрился в таком виде в оцепление у Боровицких ворот. Преступник успел выпустить 8 пуль, пока его не сбил мотоциклист кортежа, а затем схватили бойцы службы госбезопасности. Брежнева спасло то, что его автомобиль ехал третьим в кортеже. Генсек остался в целости и сохранности, но в ходе покушения пострадало несколько человек и был убит водитель.

По телевизору в это время шёл прямой эфир из Кремля, который был сразу приостановлен. О покушении советские граждане узнали только через 20 лет, Ильин же был призван невменяемым и помещен в психиатрическую клинику. Что интересно, он даже не был уволен из армии, и сегодня проживает в Санкт-Петербурге , получая пенсию за выслугу лет. По одной из версий, покушение было организовано КГБ для усиления своего влияния. Сам же Ильин говорит, что был убежден, что убийство генсека усилит демократические настроения в обществе.

Щелокова vs Андропов

Покушение на Андропова можно отнести к самым необычным. Как по месту действия, так и по мотивам. 19 февраля 1983 года Светлана Щелокова совершила покушение на Андропова в лифте элитного дома на Кутузовском проспекте. Они были соседями и генсек не удивился, увидев Светлану, забежавшую вслед за ним в лифт. Щелокова достаточно хорошо знала привычки Андропова. То, что он любит один ездить на лифте до своей квартиры. Знала она и о том, что у Андропова больные почки. Стреляла она как раз по почкам. Андропов чудом выжил. Щелокова поднялась до своего этажа, зашла в квартиру и застрелилась. Незадолго до этого, таким же способом покончил с собой её муж. Андропов уволил его со службы за злоупотребления и, зная, что увольнением дело не ограничится, Щелоков пустил себе пулю в голову. После покушения Андропов прожил ещё год. К размышлению: многие признают покушение мистификацией.

Шмонов vs Горбачев

Горбачева пытался убить Шмонов. 7 ноября 1990 года он пришёл на Красную площадь. Под полами пальто слесарь Ижорского завода нес двуствольный обрез. Александр Шмонов основательно подготовился к покушению: специально надел парик и приклеил усы, но выдали его пустые руки. Человек с пустыми руками во время демонстрации выглядел странно, но взять плакат в руки Шмонов не мог: руки придерживали оружие. Находясь на расстоянии полусотни метров от Горбачева, Шмонов вытащил оружие и выстрелил, но все пули ушли «в молоко». Стоявший рядом сержант милиции Мельников, ударил по обрезу и сбил прицел. Впрочем, убить генсека у Шмонова не было шансов. Горбачев был в бронежилете.