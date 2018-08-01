Ещё
Адвокат: обвиняемого в кибервзломах в США украинца Гладыра будут судить не раньше октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: обвиняемого в кибервзломах в США украинца Гладыра будут судить не раньше октября 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных, может начаться на ранее октября. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат украинца Аркадий Бух.
"По этому делу нам предстоит ознакомиться с огромным количеством информации. Это терабайты данных. Предварительно судья назвал октябрь в качестве контрольной даты начала процесса, однако, скорее всего, на ознакомление с документами потребуется гораздо больше времени", — сказал Бух.
По словам адвоката, он, вероятно, не сможет представлять в суде Сиэтла интересы двух других обвиняемых. При этом Аркадий Бух намерен обратиться к судье с просьбой квалифицировать дело как «сложное», что даст дополнительное время для подготовки защиты.
Ранее в среду минюст США сообщил об аресте троих украинских хакеров. 33-летний Федор Гладыр, а также его предполагаемые сообщники — 44-летний Дмитрий Федотов и 30-летний Андрей Копаков — являются членами «изощренно действовавшей международной преступной группировки», известной под несколькими наименованиями — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.
По данным следствия, за период с 2015 года они взломали тысячи компьютеров в 47 из 50 штатов США и похитили информацию о 15 млн владельцев кредитных карт, а также осуществляли кибератаки в Великобритании, Франции и Австралии.
ТАСС: последние новости
Егора Крида оштрафовали на 20 тысяч рублей за импровизированное шоу в центре Москвы Экс-президент Польши Лех Валенса извинился перед братом Леха Качиньского ЕК проверит законность бельгийского "сбора на безопасность" для журналистов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью578
Лукашенко впервые высказался об инсульте46
Борисову избил известный российский певец71
Захарова сделала неожиданное признание200
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ97
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение