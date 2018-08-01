Адвокат: обвиняемого в кибервзломах в США украинца Гладыра будут судить не раньше октября

НЬЮ-ЙОРК , 1 августа. / ТАСС /. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных, может начаться на ранее октября. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат украинца Аркадий Бух.

"По этому делу нам предстоит ознакомиться с огромным количеством информации. Это терабайты данных. Предварительно судья назвал октябрь в качестве контрольной даты начала процесса, однако, скорее всего, на ознакомление с документами потребуется гораздо больше времени", — сказал Бух.

По словам адвоката, он, вероятно, не сможет представлять в суде Сиэтла интересы двух других обвиняемых. При этом Аркадий Бух намерен обратиться к судье с просьбой квалифицировать дело как «сложное», что даст дополнительное время для подготовки защиты.

Ранее в среду минюст США сообщил об аресте троих украинских хакеров. 33-летний Федор Гладыр, а также его предполагаемые сообщники — 44-летний Дмитрий Федотов и 30-летний Андрей Копаков — являются членами «изощренно действовавшей международной преступной группировки», известной под несколькими наименованиями — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.