Адвокат: обвиняемого в кибервзломах в США украинца Гладыра будут судить не раньше октября 

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных, может начаться на ранее октября. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат украинца Аркадий Бух.
"По этому делу нам предстоит ознакомиться с огромным количеством информации. Это терабайты данных. Предварительно судья назвал октябрь в качестве контрольной даты начала процесса, однако, скорее всего, на ознакомление с документами потребуется гораздо больше времени", — сказал Бух.
По словам адвоката, он, вероятно, не сможет представлять в суде Сиэтла интересы двух других обвиняемых. При этом Аркадий Бух намерен обратиться к судье с просьбой квалифицировать дело как «сложное», что даст дополнительное время для подготовки защиты.
Ранее в среду минюст США сообщил об аресте троих украинских хакеров. 33-летний Федор Гладыр, а также его предполагаемые сообщники — 44-летний Дмитрий Федотов и 30-летний Андрей Копаков — являются членами «изощренно действовавшей международной преступной группировки», известной под несколькими наименованиями — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.
По данным следствия, за период с 2015 года они взломали тысячи компьютеров в 47 из 50 штатов США и похитили информацию о 15 млн владельцев кредитных карт, а также осуществляли кибератаки в Великобритании, Франции и Австралии.