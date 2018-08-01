Освобождённая палестинская активистка рассказала о пережитом в израильской тюрьме

Освобождённая из израильской тюрьмы 30 июня палестинская активистка Ахед Тамими рассказала RT о пережитом опыте и о своих планах на будущее. Тамими восемь месяцев находилась в тюрьме по обвинениям в рукоприкладстве в отношении израильского военного.

По словам 17-летней девушки, за последнее время ей и её близким пришлось столкнуться с множеством тяжёлых ситуаций.

«Это были, конечно, трудные месяцы, в которых были разные периоды. Было плохо вдали от семьи, родных и близких… Гибель моего двоюродного брата стала для меня очень тяжёлым переживанием, поскольку я уже находилась в тюрьме», — сказала она.

Она заявила, что арест для неё не стал неожиданностью, учитывая общую ситуацию в регионе. Как заявила Ахед Тамими, с солдатом, из-за которого она оказалась в заключении, она виделась не в первый раз.

«Именно этот солдат стрелял в моего двоюродного брата, который был ранен в лицо и чуть не погиб из-за этого. Этот же солдат был у моего дома и стрелял в подростков. Из-за этого солдата я лишилась свободы. Кроме того возникло новое давление из-за заявления Трампа (президента США Дональда — RT) о том, что Иерусалим является столицей Израиля . Всё это было очень тяжело и повлияло на то, что у меня произошла такая реакция», — указала девушка.

При этом она отметила, что не жалеет о том, что дала пощёчину израильскому солдату, так как считает свой поступок естественным, учитывая все обстоятельства.

«Конечно, быть в заключении очень трудно. Никто не хочет попадать в тюрьму. Пребывание в тюрьме — очень тяжёлое дело. Трудно передать словами, насколько это тяжело… Но я туда попала из-за убеждений. И я готова тысячу раз пойти в тюрьму ради нашего дела (дела Палестины . — RT)», — заключила она.

Ахед Тамими добавила, что собирается продолжать учиться, чтобы стать адвокатом по международному праву и иметь возможность защищать свою страну.

Ранее сообщалось, что Ахед Тамими, отсидевшая почти восемь месяцев в тюрьме, вышла на свободу.