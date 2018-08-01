Неопытные грабители не смогли взломать платежный терминал в Подмосковье 

В подмосковном Орехово-Зуево двое неумелых грабителей не смогли взломать платежный терминал и добраться до денег.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», злоумышленники в масках от усердия даже надломили кончик монтировки, но результата не достигли. В итоге им пришлось покинуть место преступления.
По словам местного жителя, это было не первое нападение на терминал оплаты, но обычно воры легко их вскрывают, а эти просто оказались неопытными.
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