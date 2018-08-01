Ещё
Неопытные грабители не смогли взломать платежный терминал в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неопытные грабители не смогли взломать платежный терминал в Подмосковье 

Свободная пресса 50 минут назад
В подмосковном Орехово-Зуево двое неумелых грабителей не смогли взломать платежный терминал и добраться до денег.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», злоумышленники в масках от усердия даже надломили кончик монтировки, но результата не достигли. В итоге им пришлось покинуть место преступления.
По словам местного жителя, это было не первое нападение на терминал оплаты, но обычно воры легко их вскрывают, а эти просто оказались неопытными.
Новости криминала: Воры-силачи выкрали банковский терминал из аптеки в Москве
Свободная пресса: последние новости
Пока Россия мечтает о прорыве, атомщики США вынесли ей приговор Тимати и Егор Крид оштрафованы за концерт в центре Москвы Дело сестер-убийц: Кому выгодно покрывать отца-маньяка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью488
Захарова сделала неожиданное признание175
Лукашенко впервые высказался об инсульте9
Борисову избил известный российский певец56
Немцы хотели нас уничтожить, россияне — освободить
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение