Неопытные грабители не смогли взломать платежный терминал в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуево двое неумелых грабителей не смогли взломать платежный терминал и добраться до денег.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», злоумышленники в масках от усердия даже надломили кончик монтировки, но результата не достигли. В итоге им пришлось покинуть место преступления.

По словам местного жителя, это было не первое нападение на терминал оплаты, но обычно воры легко их вскрывают, а эти просто оказались неопытными.