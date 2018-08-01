Лучшее за день. 1 августа 

Как псилоцибин позволяет цикадам летать без трети туловища, как Санкт-Петербург выиграл у Парижа с перевесом в 20 голосов, будет ли Рособрнадзор оценивать результаты научной деятельности и какие обвинения сняли с микроскопических ракообразных, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Наркотический коктейль из псилоцибина и похожего на амфетамин катинона позволяет цикадам летать даже без трети туловища.
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