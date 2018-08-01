Лучшее за день. 1 августа

Как псилоцибин позволяет цикадам летать без трети туловища, как Санкт-Петербург выиграл у Парижа с перевесом в 20 голосов, будет ли Рособрнадзор оценивать результаты научной деятельности и какие обвинения сняли с микроскопических ракообразных, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Наркотический коктейль из псилоцибина и похожего на амфетамин катинона позволяет цикадам летать даже без трети туловища.

Российские школьники выиграли командный зачет Европейской олимпиады по информатике, проходившей в Казани

Подписано новое положение о Рособрнадзоре, уточнили его функции и, вроде бы, к оценке науки он не будет иметь никакого отношения.

Минобрнауки подготовили правила взаимодействия с РАН . Пока только проект.

20 голосов перевеса позволили Санкт-Петербургу праздновать победу. Теперь в 2022 году Всемирный математический конгресс пройдет в северной столице.

Почему химик получил премию по физиологии и медицине за то вещество, которое не синтезировал, сколько жизней было спасено благодаря этому веществу и причем тут Юрий Шевчук , читайте в рубрике «Как получить Нобелевку».

С микроскопических веслоногих рачков копепод сняли обвинения во вреде колониям коралловых полипов.

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