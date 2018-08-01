Горячие клавиши Windows 10, которые нужно знать каждому

Операционная система Microsoft имеет немало скрытых возможностей, известных только опытным пользователям. К ним относятся и горячие клавиши Windows 10, различные комбинации которых позволяют заметно облегчить и ускорить работу с системой. Овладев навыками применения таких сочетаний, вы сможете моментально выполнять многие операции без использования мыши и постоянных поисков нужных разделов и настроек. По-настоящему полезных комбинаций, которые стоить знать, наберется около 30. Почти все они начинаются с клавиш Win, Ctrl или Alt, обычно расположенных в нижнем ряду клавиатуры.

Работа с окнами и файлами

Alt + Tab — эта простая комбинация позволяет быстро переключиться между открытыми окнами Windows. Причем если при нажатии не отпускать клавишу Alt, то можно увидеть все активные приложения. Shift + Delete — с помощью этих клавиш вы можете удалить файлы с компьютера, не помещая их в корзину. Использовать эту комбинации стоит с осторожностью, дабы не пожалеть о безвозвратной потере данных. Alt + F4 — это основной операционный способ для закрытия окна без использования мыши. Подойдет комбинация и для полноэкранных игр. Ctrl + вращение колеса прокрутки мыши — столь незатейливая функция позволит изменять размерность элементов или масштаб рабочей зоны. В случае с простым проводником вы сможете изменить размер папок, файлов и эскизов. Win + стрелка влево — сочетание горячих клавиш для присоединения окна приложения к левому краю экрана. Win + стрелка вправо — аналогичное действие для правого края экрана. Win + стрелка вверх — комбинация клавиш для разворачивания окна приложения на весь экран. Если окно прикреплено к одному из краев, то оно будет перемещено в верхний угол экрана. Win + стрелка вниз — сворачивание активного окна Windows. Если окно прикреплено к одному из краев, то оно будет перемещено в нижний угол экрана.

Рабочий стол

Win + D — эта комбинация позволит моментально скрыть все элементы и отобразить рабочий стол Windows. Повторное нажатие вернет все на свои места. Win + Home — нажатие этих клавиш позволяет свернуть все окна кроме того, в котором вы сейчас работаете. Win + Tab — данная комбинация отобразит все рабочие столы и открытые окна. Нажатием на плюс в правом нижнем углу можно добавить новый стол. Win + Ctrl + D — это уже альтернативный и более быстрый способ переключиться на новый рабочий стол Windows. Win + Ctrl + стрелка влево/вправо — сочетания для переключения между виртуальными рабочими столами. Особенно актуальны, когда столов больше трех. Win + Ctrl + F4 — такой комбинацией вы можете моментально закрыть используемый виртуальный рабочий стол Windows, а вместе с ним и все приложения.

Работа с файлами и текстом

Ctrl + С — копировать выделенный текст, слово, рисунок, таблицу, файл и любой другой объект, который можно копировать или перемещать в ОС Windows. Будь то целая статья или просто две буквы, главное — выделить нужное. Ctrl + V — вставка скопированного текста, фрагмента рисунка или файла. Ctrl + I / B — пары этих горячих клавиш обеспечат быстрое форматирование текста: наклонный шрифт или жирный. Также в паре с Ctrl могут применяться и другие кнопки, такие как S, D и U, но они сработают далеко не везде. Ctrl + A — выделение всего текста в документе или всех файлов в активном окне Windows. Ctrl + X — эти клавиши позволяют вырезать фрагмент текста или выделенный объект для последующей вставки. Ctrl + Z — отмена последнего действия в редакторе. Актуально для текста, обработки изображений и многих прикладных приложений для Windows. Ctrl + Y — возврат отмененного ранее действия.

Утилиты и настройки

Win + E — этой комбинацией можно быстро запустить файловый менеджер, он же проводник Windows 10. Win + R — такая пара клавиш открывает диалоговое окно «Выполнить». Win + I — моментальный переход к настройкам системы, то есть к разделу «Параметры». Win + K — открытие бокового окна справа, где отображаются устройства для сопряжения и трансляций. Ctrl + Shift + Esc — три этих горячих клавиши позволяют запустить диспетчер задач Windows 10.

Другое

Win + пробел — мало кто знает, но именно эти горячие клавиши переключают язык ввода и раскладку клавиатуры. Win + G — открытие игровой панели Windows для записи процесса прохождения игр или каких-то инструкций. Win + T — такое сочетание позволяет последовательно перебрать иконки на панели задач. При зажатии Win многократное нажатие кнопки T позволит выделить нужную иконку, после чего останется лишь нажать Enter. Win + 1 / 2 / 3 / 4 /… — зажатая кнопка Win в паре с цифрой должна позволять быстро запускать программу, закрепленную на панели задач. Так, кнопка 1 откроет первую слева, кнопка 2 — вторую, кнопка 3 — третью и так далее. При этом завершает ряд кнопка 0, которая откроет десятую по счету программу, если таковая имеется. Win + PrtScr — комбинация клавиш для получения скриншота и его моментального сохранения в папке с изображениями. Стоит учитывать, что на многих ноутбуках кнопка PrtScr на клавиатуре может быть совмещена с другой и ее нажатие потребует также зажатия Fn. Win + L — простой способ быстро заблокировать компьютер и выйти на экран блокировки Windows. Эта комбинация будет очень полезной, когда вам нужно срочно скрыть содержимое экрана от посторонних или же вы просто решили отойти от рабочего места.