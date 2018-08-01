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Лето на «Сплетнике»: Алессандра Амбросио, Юлия Пересильд, Рената Литвинова и другие звезды наслаждаются пляжным отдыхом в бикини
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Лето на «Сплетнике»: Алессандра Амбросио, Юлия Пересильд, Рената Литвинова и другие звезды наслаждаются пляжным отдыхом в бикини 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Летом многих зарубежных и российских звезд чаще можно увидеть на пляже, чем на работе. Алессандра Амбросио, например, успевает и на пляж, и на светские мероприятия. Так, на днях она поделилась с поклонниками очередными пляжными снимками, сделанными в Малибу, и похвасталась своей стройной фигурой.
Алессандра Амбросио Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко отдыхают на Сардинии. Продюсер уверена, что на каникулах нужно расслабиться и отрываться по полной. Она опубликовала в микроблоге видео, на котором предстала в утягивающем купальнике от Натальи Якимчик. Вот так вот сидишь, наслаждаешься под тречок #пьянаялюбовь @bilanofficial & @polina и понимаешь, что несмотря на то, что сейчас все увидят длину моих ног и быть может, наконец-то, перестанут писать про голимый фотошоп и что я с «собаку ростом», »метр с кепкой» или «метр с пучком на голове». Несмотря на удовлетворение главных претензий к моим частям тела после этого видео сегодня, я отчетливо понимаю, что все равно найдутся такие, которые пожелают мне упасть за борт (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — подписала ролик звезда.
Вот так вот сидишь, наслаждаешься под тречок #пьянаялюбовь @bilanofficial & @polina и понимаешь, что несмотря на то, что сейчас все увидят длину моих ног и быть может, наконец -то, перестанут писать про голимый фотошоп и что я с «собаку ростом», «метр с кепкой» или «метр с пучком на голове» Несмотря на удовлетворение главных претензий к моим частям тела после этого видео сегодня, я отчётливо понимаю, что все равно найдутся такие, которые пожелают мне упасть за борт) и не дождаться в пятницу бомбической премьеры, обширнейшего видео аж на 9 мин 30 сек клипа #пьянаялюбовь или #свальбабилана на которую как Вы видите, нас с @plushenkoofficial и @gnomgnomych даже не пригласили)🙉🤟🏻 ps Да и рубрика #асудьикто? Тоже на каникулах, так что можете расслабиться и оторваться по-полной)))🤦‍♀️ утягивающий, скрывающий, стройнящий, худящий купальник от @natayakim @natayakimbeachclub 💙 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 31, 2018 at 9:09am PDT  Евгений Плющенко и Яна Рудковская Рената Литвинова вместе с дочкой Ульяной Добровской тоже проводят каникулы в Италии. А вот телеведущий Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой отправился на Лазурный Берег. Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже! — подписала забавное видео Наталья. А как вы проводите это лето?
Отрабатываем технику обучения ребёнка плаванию на муже! #бассейн2018 #мужикикакдети #нарелаксе @malakhov007 A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on Aug 1, 2018 at 1:48am PDT  You can take the girl out of Leucadia but…. @inamorataswim A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 31, 2018 at 3:41pm PDT  Валерия
Ольга Серябкина
Эмили Ратажковски
Жизель Бюндхен
Ким Кардашьян
Юлия Пересильд
Ева Герцигова
Ольга Куриленко
Мария Ивакова
Марина Александрова
Марина Линчук
Рената Литвинова
Алена Свиридова
Ульяна Добровская
Татьяна Навка
Яна Рудковская
Соня Киперман
Наталья Якимчик
Маша Федорова
Оливия Калпо
Нина Агдал
Нина Добрев
Светлана Бондарчук
Наталья Якимчик
Бесстрашие, конечно, это гены☝🏻 и никуда не денешься, если с детства любишь залезать на самые высокие деревья и прыгать с 10ти метровых вышек🙈#рубрикаспортоттатьянынавки A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 31, 2018 at 6:59am PDT  What a blast celebrating the big Dirty Thirty to my bump buddy last night! Hang on to your hat, it’s gonna be a crazy year! ❤️🍼🎈🎉❤️@sweetbabyjamie #LoveYou A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Jul 29, 2018 at 9:01am PDT  Виктория Лопырева
Кристина Романова
Виктория Манасир
Александра Новикова
Александра и Аркадий Новиковы
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