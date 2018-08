Лето на «Сплетнике»: Алессандра Амбросио, Юлия Пересильд, Рената Литвинова и другие звезды наслаждаются пляжным отдыхом в бикини

Летом многих зарубежных и российских звезд чаще можно увидеть на пляже, чем на работе. Алессандра Амбросио, например, успевает и на пляж, и на светские мероприятия. Так, на днях она поделилась с поклонниками очередными пляжными снимками, сделанными в Малибу, и похвасталась своей стройной фигурой.

Алессандра Амбросио Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко отдыхают на Сардинии. Продюсер уверена, что на каникулах нужно расслабиться и отрываться по полной. Она опубликовала в микроблоге видео, на котором предстала в утягивающем купальнике от Натальи Якимчик . Вот так вот сидишь, наслаждаешься под тречок #пьянаялюбовь @bilanofficial & @polina и понимаешь, что несмотря на то, что сейчас все увидят длину моих ног и быть может, наконец-то, перестанут писать про голимый фотошоп и что я с «собаку ростом», »метр с кепкой» или «метр с пучком на голове». Несмотря на удовлетворение главных претензий к моим частям тела после этого видео сегодня, я отчетливо понимаю, что все равно найдутся такие, которые пожелают мне упасть за борт (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — подписала ролик звезда.

Вот так вот сидишь, наслаждаешься под тречок #пьянаялюбовь @bilanofficial & @polina и понимаешь, что несмотря на то, что сейчас все увидят длину моих ног и быть может, наконец -то, перестанут писать про голимый фотошоп и что я с «собаку ростом», «метр с кепкой» или «метр с пучком на голове» Несмотря на удовлетворение главных претензий к моим частям тела после этого видео сегодня, я отчётливо понимаю, что все равно найдутся такие, которые пожелают мне упасть за борт) и не дождаться в пятницу бомбической премьеры, обширнейшего видео аж на 9 мин 30 сек клипа #пьянаялюбовь или #свальбабилана на которую как Вы видите, нас с @plushenkoofficial и @gnomgnomych даже не пригласили)🙉🤟🏻 ps Да и рубрика #асудьикто? Тоже на каникулах, так что можете расслабиться и оторваться по-полной)))🤦‍♀️ утягивающий, скрывающий, стройнящий, худящий купальник от @natayakim @natayakimbeachclub 💙 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 31, 2018 at 9:09am PDT Евгений Плющенко и Яна Рудковская Рената Литвинова вместе с дочкой Ульяной Добровской тоже проводят каникулы в Италии . А вот телеведущий Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой отправился на Лазурный Берег. Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже! — подписала забавное видео Наталья. А как вы проводите это лето?

Отрабатываем технику обучения ребёнка плаванию на муже! #бассейн2018 #мужикикакдети #нарелаксе @malakhov007 A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on Aug 1, 2018 at 1:48am PDT You can take the girl out of Leucadia but…. @inamorataswim A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 31, 2018 at 3:41pm PDT Валерия

Эмили Ратажковски

Рената Литвинова

Алена Свиридова

Ульяна Добровская

Яна Рудковская

Наталья Якимчик

Нина Добрев

Наталья Якимчик

Бесстрашие, конечно, это гены☝🏻 и никуда не денешься, если с детства любишь залезать на самые высокие деревья и прыгать с 10ти метровых вышек🙈#рубрикаспортоттатьянынавки A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 31, 2018 at 6:59am PDT What a blast celebrating the big Dirty Thirty to my bump buddy last night! Hang on to your hat, it’s gonna be a crazy year! ❤️🍼🎈🎉❤️@sweetbabyjamie #LoveYou A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Jul 29, 2018 at 9:01am PDT Виктория Лопырева

Виктория Манасир

Александра и Аркадий Новиковы