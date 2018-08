Море на популярном пляже по-своему отреагировало на фекальные воды

Жители Приморья рассказали о сливе нечистот в море в районе базы отдыха «Новый мир» в Большом Камне, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидца, фекальные воды сливаются в море от «очистных сооружений».

«Сливают прямо в море. Запах и вонь стоит жуткая», — рассказывает мужчина.

При этом любопытно, что природа по-своему отреагировала на нечистоты, «запустив» процесс образования водорослей. «Это реакция морской микрофлоры на эти фекальные воды», — говорит очевидец.

