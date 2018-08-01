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Море на популярном пляже по-своему отреагировало на фекальные воды
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Море на популярном пляже по-своему отреагировало на фекальные воды 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Приморья рассказали о сливе нечистот в море в районе базы отдыха «Новый мир» в Большом Камне, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидца, фекальные воды сливаются в море от «очистных сооружений».
«Сливают прямо в море. Запах и вонь стоит жуткая», — рассказывает мужчина.
При этом любопытно, что природа по-своему отреагировала на нечистоты, «запустив» процесс образования водорослей. «Это реакция морской микрофлоры на эти фекальные воды», — говорит очевидец.
A post shared by Dpscontrol.ru (@dpscontrol) on Jul 30, 2018 at 3:10am PDT
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