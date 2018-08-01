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Домашних тиранов выдаст «экономическое насилие»
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Домашних тиранов выдаст «экономическое насилие» 

Мир24 59 минут назад
МВД Беларуси предложило новую версию законопроекта о предупреждении семейного насилия. Теперь никакие отговорки и оправдания не дадут агрессору уйти от ответственности, передает телеканал «МИР 24». По данным МВД Беларуси, ежегодно около ста человек погибают в бытовых конфликтах. Заявлений о домашнем насилии в милицию поступает ежегодно больше 100 тысяч. Новая концепция закона предлагает не просто наказывать штрафами, а вести работу с домашними агрессорами. В качестве сигнала о неблагополучном положении дел в семье эксперты предложили новый термин — экономическое насилие. К примеру, запрет учиться, работать, совершать покупки. «Эта норма вызывает некоторые сложности в трактовании. Тем не менее, мы считаем, что эти подходы будут закреплены. Экономическое насилие не будет ключевым фактором. Ключевые — физическое и психологическое», — пояснил замначальника управления профилактики МВД Беларуси Сергей Красуцкий.
Концепция законопроекта размещена на сайте МВД Беларуси, вскоре ее рассмотрят Совет министров и президент. Если все пройдет успешно, новый закон может вступить в силу в 2019 году.
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