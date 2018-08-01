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Западные работодатели начали жаловаться на сбегающих кандидатов
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Западные работодатели начали жаловаться на сбегающих кандидатов 

Карельские вести 58 минут назад
Работодатели в США, Великобритании и Канаде все чаще заявляют о новой тенденции в поведении соискателей: успешно пройдя все этапы собеседования, кандидат получает предложение о работе, но внезапно исчезает без обратной связи, пишут «Ведомости».
Как сообщают представители фирм в соцсети LinkedIn, изначально подобное было распространено в сфере разработки программного обеспечения, а также в финансовой сфере. Однако теперь это свойственно даже сфере общественного питания.
Предположительно, причиной появления этого явления стало рекордное снижение уровня беззработицы в этих странах. Так, в США безработица сократилась до 18-летнего минимума, в Великобритании безработица находится на самом низком уровне за последние 40 лет.
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