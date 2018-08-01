Глава СЖР заявил, что нападение на журналистов в ЦАР напоминает аналогичный случай в Югославии

Как отметил Соловьёв, события прошлого помогают избегать новых трагедий, но произошедшее в ЦАР показывает, что не всегда это удаётся сделать.

«Мы постепенно этому учились на своём опыте, на горьком опыте. Вспоминаю погибших Ногина и Куринного, у которых не было ни страховки, ни знания того, как себя вести на войне. Мы поняли многое на горьком опыте», — сказал он.

Председатель СЖР отметил, что Ногин и Куринной в своё время были не только ограблены и расстреляны, но и сожжены вместе с машиной. В итоге даже их останков не удалось найти.

По его словам, журналисты, погибшие в ЦАР, не предприняли всех мер предосторожности.

«Журналисты находились в одной из беднейших стран мира, где идёт гражданская война, где убивают спокойно за $10. Там все с оружием и все жутко бедные… А они отправляются ночью по неизвестному маршруту с непонятным водителем, с дорогой аппаратурой, имея с собой $8 тысяч, без всякой охраны. Это практически самоубийство. Местные банды, наверное, спорили между собой, кто будет их догонять», — заявил Соловьёв.

По его мнению, в ЦАР главным просчётом журналистов было отсутствие охраны. В таких ситуациях, по словам Соловьёва, нужно платить деньги за реальное вооружённое сопровождение, которое знает местные маршруты, местные банд и как безопасно передвигаться.

Ранее председатель СЖР рассказал об особенностях работы журналистов в горячих точках.

31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.