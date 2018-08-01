«РГ»-советы: Как действовать, если дом оказался в зоне паводков

Корреспондент «РГ» обратился в Департамент гражданской защиты МЧС с просьбой рассказать о полезных советах тем, кто может находиться в зоне паводков.

Вода нечаянно нагрянет…

Паводок в отличие от половодья, как правило, развивается стремительно, и населению не всегда может хватить времени для принятия необходимых мер по спасению личного имущества. Но обычно люди знают, что опасность есть. Это касается даже тех районов, где наводнений не было десятилетиями. Например, в том же Ингодинском районе предыдущий раз река Читинка разливалась лишь в 1991 году, то есть 27 лет назад. Но старожилы-то об этом помнят. Да и люди не могли не учитывать, что их дома стоят близко к реке и находятся на одном уровне с ней.

Что же делать населению при угрозе подтопления жилых домов? В МЧС подготовлены и выпущены методички и пособия, проводятся тематические лекции, беседы с жителями районов, попадающих в зону подтопления, размещается информация на сайтах региональных управлений МЧС.

Однако, как показывает опыт, далеко не все имеют желание ознакомиться с предлагаемой информацией или вовремя воспользоваться ею. Поэтому в Департаменте гражданской защиты МЧС дают предельно простые советы, которые запомнить несложно.

Во-первых, всегда держите документы и наиболее ценные вещи в доме где-то повыше. Если и не на чердаке, то в максимальном приближении к нему. Особенно по весне. Иначе можно и не успеть. Бывает, что накопившиеся дождевые массы прорывают дамбы и плотины и гребень паводка смывает все, не дожидаясь, пока хозяева дома проснутся или же вернутся домой с работы.

Во-вторых, надо требовать от местной администрации указать, какие места сбора населения определены в случае экстренной эвакуации. Где места хранения плавсредств и строительных материалов для их изготовления? Если нет возможности вывезти в незатапливаемые районы домашний скот, то на возвышенных местах для него могут быть заранее подготовлены загоны и птичники и создан запас необходимых кормов.

Спасение утопающих дело рук…

Чтобы приход большой воды не оказался неожиданностью, необходимо самим постоянно отслеживать информацию о прогнозе погоды. При прорыве дамбы тревожные эсэмэски, да и другие виды оповещения могут и опоздать. В случае переезда к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны возможного затопления, уведомите органы местного самоуправления о месте вашего пребывания с указанием адресов и телефонов.

В случае внезапного затопления сохраняйте спокойствие, быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи и по возможности немедленно оставьте зону затопления.

Перед выходом из дома отключите электроснабжение, погасите огонь в печах. Если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).

До прибытия помощи рекомендовано оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях и сигнализировать спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты переходите в плавсредство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств.

Во время движения не садитесь на борта, строго выполняйте требования спасателей. Прыгать в воду с подручным средством спасения можно лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды на спасение.

Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Кому че, кому ниче…

Люди должны знать, что им полагается в случае ущерба при утрате жилья от паводка. Указом президента РФ могут быть приняты меры: по отселению жителей из мест затопления, а в случае отсутствия необходимости отселения предусмотрено выделение средств на капремонт, исходя из стоимости ремонта одного квадратного метра жилья 5 тысяч рублей.

Могут выделить средства и на строительство нового жилья. В любом случае этот вопрос решается правительством РФ . Но сначала специально созданные оценочные комиссии должны прийти к каждой пострадавшей семье, оценить масштаб бедствия и составить акт.

Комиссия, созданная местной администрацией в целях определения размера ущерба, в течение 3 календарных дней со дня поступления от гражданина заявления осуществляет обследование жилого помещения заявителя и составляет акт обследования.

Местная администрация составляет справку о составе семьи заявителя.

В течение 10 дней со дня проведения обследования жилого помещения гражданина местная администрация принимает решение о включении (не включении) гражданина в список граждан, пострадавших в результате ЧС.

При принятии местной администрацией решения о не включении гражданина в список (об отказе в предоставлении помощи) заявителю местной администрацией в течение суток со дня его принятия дается письменный отказ с указанием причин отказа. В данном случае граждане вправе обратиться в районные или городские суды по месту жительства с исковыми заявлениями о признании их пострадавшими в результате ЧС.

Кстати

В случае отсутствия (утраты) документов, подтверждающих факт постоянного проживания в жилом помещении, пострадавшим в ЧС необходимо обратиться в суд с заявлением. В нем указать, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем документов или невозможность восстановления утраченных документов.