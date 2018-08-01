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СК: необходимо законодательно квалифицировать врачебную халатность и ошибки
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СК: необходимо законодательно квалифицировать врачебную халатность и ошибки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Квалификация врачебной халатности и врачебных ошибок должна быть определена в законе. Такое мнение высказали участники заседания Координационного совета СК по вопросам оказания медпомощи детям юго-востока Украины и Сирийской Арабской Республики, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
На заседании отмечены случаи, когда медработники необоснованно откладывали оказание экстренной медицинской помощи детям, которые в ней нуждались.
"В связи с этим докладчики предложили законодательно урегулировать вопросы квалификации врачебной халатности и врачебных ошибок, на которые необходимо реагировать. [Председатель СК РФ] Александр Бастрыкин и [президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»] Леонид Рошаль пришли к единому мнению: необходимо продолжить работу по законодательному урегулированию", — сообщили в СК.
При этом предлагается учесть зарубежный опыт лишения врача возможности продолжать медицинскую деятельность и путей получения пострадавшей стороной справедливой материальной компенсации. По мнению Рошаля, медицинское сообщество в таких случаях должно само принимать решение об исключении врача из профессии. «Если же будет доказана преступная халатность со стороны медицинского работника, то это должно повлечь его уголовное преследование вплоть до лишения свободы», — добавили в ведомстве.
Ранее участники межведомственной рабочей группы, в которую входят сотрудники СК и представители «Национальной медицинской палаты» подготовили первоначальные проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи") и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности").
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