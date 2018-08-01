СК: необходимо законодательно квалифицировать врачебную халатность и ошибки

На заседании отмечены случаи, когда медработники необоснованно откладывали оказание экстренной медицинской помощи детям, которые в ней нуждались.

"В связи с этим докладчики предложили законодательно урегулировать вопросы квалификации врачебной халатности и врачебных ошибок, на которые необходимо реагировать. [Председатель СК РФ] Александр Бастрыкин и [президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»] Леонид Рошаль пришли к единому мнению: необходимо продолжить работу по законодательному урегулированию", — сообщили в СК.

При этом предлагается учесть зарубежный опыт лишения врача возможности продолжать медицинскую деятельность и путей получения пострадавшей стороной справедливой материальной компенсации. По мнению Рошаля, медицинское сообщество в таких случаях должно само принимать решение об исключении врача из профессии. «Если же будет доказана преступная халатность со стороны медицинского работника, то это должно повлечь его уголовное преследование вплоть до лишения свободы», — добавили в ведомстве.