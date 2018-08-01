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Ростовские больницы «атакуют» ревизоры-мошенники
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Ростовские больницы «атакуют» ревизоры-мошенники 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Врачи были обеспокоены бесконечными телефонными угрозами
Сразу в нескольких больницах донской столицы медиков стали терроризировать телефонные мошенники. К работникам больниц поступали звонки от, якобы сотрудников Территориального Росздравнадзора. По телефону мошенники требовали деньги за то, чтобы не было проверки в медицинском учреждении.
Сотрудники больниц пожаловались в Роздравнадзор и выяснили, что фальшивые работники ведомства просто мошенники.
— Схема простая: на телефон поступает звонок от «ревизора». Он представляется одним из руководителей Территориального органа Росздравнадзора, — рассказали в управлении. — Потом он требует денег под угрозой проверки.
В Территориальном управлении также подчеркнули, что ведомство проводит проверки строго в рамках действующего законодательства, о взимании денег речи не идет.
— Территориальный орган не обращается за материальной помощью к медицинским и фармацевтическим организациям, — сообщили в Росздравнадзоре.
В управлении попросили всех сообщать в правоохранительные органы и уведомлять территориальный орган о подобных случаях. Звонить нужно по телефону: 8 (863) 286–98–16.
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