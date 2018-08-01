Ростовские больницы «атакуют» ревизоры-мошенники

Врачи были обеспокоены бесконечными телефонными угрозами

Сразу в нескольких больницах донской столицы медиков стали терроризировать телефонные мошенники. К работникам больниц поступали звонки от, якобы сотрудников Территориального Росздравнадзора . По телефону мошенники требовали деньги за то, чтобы не было проверки в медицинском учреждении.

Сотрудники больниц пожаловались в Роздравнадзор и выяснили, что фальшивые работники ведомства просто мошенники.

— Схема простая: на телефон поступает звонок от «ревизора». Он представляется одним из руководителей Территориального органа Росздравнадзора, — рассказали в управлении. — Потом он требует денег под угрозой проверки.

В Территориальном управлении также подчеркнули, что ведомство проводит проверки строго в рамках действующего законодательства, о взимании денег речи не идет.

— Территориальный орган не обращается за материальной помощью к медицинским и фармацевтическим организациям, — сообщили в Росздравнадзоре.