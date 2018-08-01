Тобаго — потерянная колония России

Остров Тобаго находится в восточной части Карибского моря. На нём имеются плантации какао и кокосовых пальм, а ранее отсюда экспортировали в Европу сахар, кофе и табак. Кроме того, Тобаго представляет значительный интерес для туристов. Мало кто знает, что этот живописный уголок, названный в 2004 году «Лучшим Карибским островом года» мог быть колонией России . Здесь в XVII веке обосновались выходцы из герцогства Курляндского (современная западная Латвия), которое впоследствии стало частью Российской империи.

Дранг нах Вестен

В период правления герцогов Фридриха и Якоба Кеттлеров Курляндия, со всех сторон зажатая Речью Посполитой и находившаяся от нее в вассальной зависимости, развернула активную заморскую экспансию. Крошечное государство отстроило значительный торговый флот, приносивший Кеттлерам огромные личные доходы и сделавший их самыми богатыми немецкими герцогами своего времени.

Тобаго, открытый ещё Христофором Колумбом, был фактически бесхозным островом, хотя на него претендовала Испания . Неизвестно, кто обратил на остров внимание герцога, но с 1637 года в течение Курляндия предприняла три безуспешных попытки колонизации. В 1642 году около 300 курляндцев были убиты местными жителями.

Удача улыбнулась немцам и латышам с четвёртого раза, после того, как Якоб Кеттлер заключил договор с британской торговой компанией о покупке острова. В 1654 году 80 семей обосновались на юго-западе Тобаго, окрестив его Новой Курляндией. Они поселились в основанном ими городе Якобсштадте. Для защиты колонии прибыли 124 солдата и 25 офицеров. Губернатором стал капитан Виллем Молленс. Колонисты построили лютеранскую церковь и разбили плантации сахарного тростника, табака и кофе. В 1657 году к ним присоединились еще 127 курляндцев, основавших Новую Митаву (ныне Скарборо, столица острова).

Колония на Карибах находилась в крайне неблагоприятном внешнем окружении. На другой части острова высадились голландцы. Во время Северной войны, когда герцог Курляндии попал в плен к шведам, нидерландские колонисты в 1659 году захватили курляндское поселение. Оно было возвращено уже через год, но серьезного развития больше не было. Нападения пиратов заставили курляндцев уйти с острова в 1666 году. Вновь они вернулись в 1680 году — однако новых колонистов ждала не спокойная жизнь в тропиках, а война с индейцами.

Дальнейшая судьба Тобаго в источниках описывается по разному. По одной версии, в 1690 году герцог Фридрих Казимир, промотавший отцовское состояние, продал Тобаго англичанам, по другой — Курляндия до конца своего существования не отказывалась от заморского владения, продолжая назначать туда губернаторов (которые на деле не покидали Митаву).

Отметим, что наряду с Тобаго герцогство колонизировало небольшую часть территории Гамбии в Африке — эту колонию удержать тоже не удалось.

Роль России

Еще при царе Алексее Михайловиче у русских возник интерес к Вест-Индии. Но герцог Якоб не согласился организовать совместный колониальный «промысел».

Англией и Как пишет в одной из статей, посвященных отношениям России с колониями западных стран, историк мировой культуры Ольга Прокуденкова, в 1699 году Курляндия предложила Петру I выкупить Тобаго. Однако царь, в отличие от своего отца, не заинтересовался далёкой колонией, тем более, что у России на тот момент не было собственных портов на Балтике. Однако на переговорах с Голландией Францией Петр ходатайствовал о возвращении острова курляндцам.

Повторно инициатива прозвучала в 1711 году из уст английского коммерсанта Руперта Бека — он предложил русским снарядить военный отряд для занятия острова. Проект не получил поддержки, как и предложение голландского еврея Симона Абрагама в 1736 году основать на Тобаго коммерческое предприятие и колонию с привлечением каторжников. Последней идеей заинтересовалась императрица Анна Иоанновна — вдова курляндского герцога — но дипломаты убедили ее, что колонизация чревата конфликтом с Англией.

Курляндия, со времен Анны Иоанновны фактически управлявшаяся российскими наместниками, официально была присоединена к Российской империи в результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. По информации ряда источников, Екатерина II пыталась отсудить у англичан Тобаго и Гамбию, но ей это не удалось. В последний раз формально независимая Курляндия появилась на карте мира в 1812 году во время наполеоновского нашествия. Однако назначенному французами герцогу Карлу Фридриху фон Медему было не до заморских авантюр — его правление в Митаве продолжалось всего несколько месяцев, пока русские не прогнали Наполеона.

Сейчас о колонистах из Прибалтики на Антильских островах напоминает только название Большой Курляндской бухты на Тобаго, а также Монумент Курляндии в городе Плимут, открытый в 1978 году.