Здание Московских городских скотобоен стало объектом культурного наследия

Здание мясной биржи, построенное в составе комплекса городских скотобоен в 1880-х годах на юго-востоке Москвы , получило статус объекта культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Одноэтажное кирпичное строение с оградой, расположенное по адресу: Сибирский проезд, дом 2 строение 5, построено в 1886-1888 годах в стиле краснокирпичной эклектики и являлось частью ансамбля зданий и сооружений Московских городских боен, построенных по проекту архитектора Александра Обера.

«Этот огромный промышленный комплекс представлял своеобразный городок из порядка 50 кирпичных построек, а также башни для хранения воды. В течение ХХ века большая часть зданий была утрачена, а планировка комплекса нарушена. В первоначальном виде сохранилось лишь одноэтажное кирпичное здание мясной биржи, предназначавшееся для проведения торгов, аукционов и совершения деловых сделок, а также фрагмент ограды с пилонами ворот по Сибирскому проезду. Теперь эти объекты под охраной государства», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Комплекс городских скотобоен построен по инициативе московского градоначальника Николая Алексеева . Он включал места для забоя свиней и коров, кожевенные амбары, альбуминный завод, а также здания администрации, казармы для бойцов, бани и прачечной для работников. Бойни имели канализацию, водопровод, холодильники, асфальтовые полы и частичную механизацию производства. Вскоре после строительства они стали обеспечивать мясом весь город.

Фасады здания мясной биржи имеют характерное для второй половины XIX века оформление, выполненное в стиле краснокирпичной эклектики: фасады украшены арочными нишами, ступенчатыми и профилированными карнизами, замковыми камнями, а оконные проемы имеют разную форму и размер. Отличительной особенностью краснокирпичной эклектики является выделение декоративных элементов цветом — по отношению к однотонной красного цвета плоскости стен штукатурные детали окрашены в контрастный белый цвет.

Ограда, расположенная вдоль Сибирского проезда, также выполнена из кирпича. Сохранились пилоны ворот, которые украшены глубокими арочными и овальными нишами.

«Теперь любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Кроме того, здание и фрагмент ограды запрещено сносить и искажать их исторический облик», — подчеркнул Емельянов.