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Петербургскому депутату подбросили мертвых уток под дверь
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Петербургскому депутату подбросили мертвых уток под дверь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Никешин обнаружил в своей приемной мертвых уток. Парламентарий сдал тушки птиц в лабораторию на экспертизу, сообщает «Фонтанка».
Как отмечает издание, их подбросили экологи-активисты, чтобы обратить внимание на состояние реки Новой в Красносельском районе города. Они оставили послание с просьбой разобраться в ситуации.
«Перед специалистами поставлена задача выяснить причины загрязнения и дать рекомендации», — сказал Никешин. Он добавил, что уже занимался проблемой водоема, но не смог понять, в чем дело. На реку, подчеркнул парламентарий, местные жители жалуются уже много лет.
Позже депутат пояснил, что для экспертизы нужны «свежие» утки, которых он в итоге отыскал и заморозил в холодильнике.
Река Новая неоднократно попадала в заголовки новостей. Как передавал НТВ, в июле неизвестные слили в нее опасные химикаты, а до этого в апреле в Новой задохнулась вся рыба.
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