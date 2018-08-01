Газон на Цандера привели в порядок по просьбе жителя

По просьбе жителя коммунальные службы приведи в порядок газон на участке улицы Цандера. Местный житель сообщил о том, что зелень повредили автомобилисты, и обратился с просьбой о рекультивации на портал «Наш город».

Через несколько дней газон был приведен в порядок, а житель получил ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина , который отчитался о том, что на указанной территории произведены работы по культивации и посеву семян газонных трав.

Напомним, что, кроме портала «Наш город», сообщить о любой проблеме, возникшей во дворе дома, можно в электронную приемную управы по адресу OstSpr@mos.ru либо в ближайшую диспетчерскую. (еп)