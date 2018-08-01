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Газон на Цандера привели в порядок по просьбе жителя
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Газон на Цандера привели в порядок по просьбе жителя 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
По просьбе жителя коммунальные службы приведи в порядок газон на участке улицы Цандера. Местный житель сообщил о том, что зелень повредили автомобилисты, и обратился с просьбой о рекультивации на портал «Наш город».
Через несколько дней газон был приведен в порядок, а житель получил ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина, который отчитался о том, что на указанной территории произведены работы по культивации и посеву семян газонных трав.
Напомним, что, кроме портала «Наш город», сообщить о любой проблеме, возникшей во дворе дома, можно в электронную приемную управы по адресу OstSpr@mos.ru либо в ближайшую диспетчерскую. (еп)
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