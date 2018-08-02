Псковские пограничники пресекли более 17 попыток незаконного ввоза товаров

Более 17 попыток незаконного ввоза на территорию РФ грузов и товаров без необходимых товарно-сопроводительных документов на перемещаемую продукцию пресекли в июле сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области , сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди выявленного товара — лом цветного и черного металлов, различные дикоросы, мясная и спиртосодержащая продукция, которую перевозили без соответствующих товарно-сопроводительных накладных. Помимо этого, в ряде случаев у водителей транспортных средств отсутствовали фитосанитарные сертификаты на перевозимый груз, были нарушены условия его транспортировки, а, следовательно, не было гарантий его качества и безопасности.

Общий вес задержанной продукции превысил 46 тонн, а предварительная оценочная стоимость составила более 3,5 миллионов рублей.

Груз и водители автомобилей в установленном законодательством РФ порядке переданы соответствующим государственным контрольным органам для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и принятия правового решения.