Рязанский автовокзал дважды пытался обжаловать решение по платным туалетам

Автовокзал «Центральный» (ООО «Пассажир Сервис») не согласен с тем, что на его территории не может быть платного туалета, сообщает региональный Роспотребнадзор

Специалисты Управления рассмотрели обращение гражданина и нашли нарушение нормативно-правовых актов, а именно:

сотрудник автовокзала отказал в предоставлении услуги по бесплатному пользованию туалета в зале ожидания при наличии билета регулярного рейса.

За допущенное нарушение в отношении ООО «Пассажир Сервис» был составлен протокол об административном правонарушении.

Не согласившись с указанным постановлением компания обжаловала его в Арбитражном суде Рязанской области , однако постановление оставлено без изменения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Рязанской области ООО «Пассажир Сервис» обжаловало его в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, но и там оно оставлено без изменения.