Рязанский автовокзал дважды пытался обжаловать решение по платным туалетам 

Автовокзал «Центральный» (ООО «Пассажир Сервис») не согласен с тем, что на его территории не может быть платного туалета, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Специалисты Управления рассмотрели обращение гражданина и нашли нарушение нормативно-правовых актов, а именно:
сотрудник автовокзала отказал в предоставлении услуги по бесплатному пользованию туалета в зале ожидания при наличии билета регулярного рейса.
За допущенное нарушение в отношении ООО «Пассажир Сервис» был составлен протокол об административном правонарушении.
Не согласившись с указанным постановлением компания обжаловала его в Арбитражном суде Рязанской области, однако постановление оставлено без изменения.
Не согласившись с решением Арбитражного суда Рязанской области ООО «Пассажир Сервис» обжаловало его в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, но и там оно оставлено без изменения.
Напомним, житель Рязани обратился в Скопинский районный суд с иском к ООО «Пассажир Сервис» о возмещении морального вреда. В обоснование своих требований истец указал, что на протяжении 2017 года он неоднократно пользовался услугами автовокзала «Центральный» в качестве пассажира междугородних рейсов. Подробности >