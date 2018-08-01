Более 5 тыс. заявлений правообладателей в рамках «антипиратского» закона рассмотрел Мосгорсуд за пять лет

Более 5 тыс. заявлений правообладателей в рамках «антипиратского» закона рассмотрел Мосгорсуд с 2013 г. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«1 августа 2018 г. исполнилось пять лет со дня вступления в силу так называемого «антипиратского закона», а именно федерального закона от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационных-телекоммуникационных сетях». С 1 августа 2013 г. к исключительной подсудности Московского городского суда отнесено рассмотрение в качестве суда первой инстанции гражданских дел, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, чаще всего объектами защиты прав являются фильмы, исполнения и фонограммы, а также сообщения в эфире или по кабелю радио— и телепередач, реже — литературные произведения, программы для ЭВМ, базы данных.

«К примеру, за пять лет были приняты определения о предварительном обеспечении защиты исключительных прав в отношении различных фильмов, премьеры которых состоялись как до вступления в силу закона, так и после: «Русский бунт», «Вор», «Брат», «Игра престолов», «Легенда №17», «Елки», «Ла Ла Ленд», «Движение вверх», «Притяжение», «Мстители. Война бесконечности», «Звездные войны: Последние джедаи», «Гоголь. Начало», «Собибор» и многие другие кинофильмы и телесериалы», — отмечается в материале.

Объектами защиты также стали различные литературные произведения, в том числе «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» Рея Брэдбери, «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина , «Томми», «Ловец снов» Стивена Кинга . Наряду с этим в Московском городском суде зарегистрировано 329 заявлений о предварительном обеспечении защиты исключительных прав, объектом защиты которых являлись школьные учебники, задачники или сборники готовых домашних заданий.

«Всего же с 1 августа 2013 г. по июль 2018 г. в Московский городской суд поступило 2 тыс. исковых заявлений в сфере защиты интеллектуальной собственности, 1 тыс. 768 исков было удовлетворено, в удовлетворении 20 исков отказано. При этом в суде также было зарегистрировано более 5 тыс. заявлений о предварительном обеспечении защиты исключительных прав (из них 1 тыс. 729 поступило в электронном виде), часть из которых была возвращена, более половины поступивших заявлений — рассмотрено», — подытожили в пресс-службе.