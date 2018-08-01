Председатель СЖР рассказал об особенностях работы журналистов в горячих точках

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал RT, в чём заключается специфика работы журналиста в горячих точках.

Как отметил Соловьёв, в настоящее время понятие «горячая точка» не закреплено в законе.

«Не определён статус «горячей точки». Поэтому займёмся переформатированием Закона о печати, потому что это важно. Это связано с жизнью и здоровьем наших коллег, куда они отправляются», — сказал он.

По словам главы СЖР, алгоритм действий редакции при отправке журналистов в такие места значительно отличается от случаев, когда работников СМИ отправляют на обычные репортажи. В данном вопросе очень важна предварительная подготовка.

«Продюсеры или соответствующие подразделения газеты или телекомпании изучают ситуацию, начинают контактировать с посольством… выясняют, как аккредитовать журналистов, какие принять меры безопасности, нужна ли охрана, где журналистам жить, на чём передвигаться, какие иметь при себе средства безопасности: бронежилеты, каски или специальные жилеты с надписью «Пресса», или наоборот, такие жилеты иметь не нужно, потому что за журналистами охотятся специально», — указал он.

Соловьёв добавил, что при необходимости журналисты проходят медицинский осмотр и им делают прививки. Также на месте предстоящей работы ищут людей, которые помогают СМИ за вознаграждение, и договариваются о необходимых условиях для работы, например, о доступе к интернету.

«Обязательно происходят договорённости: где, когда, по какому маршруту можно двигаться, когда будут контрольные звонки. Если люди не выходят на связь, начинается тревога. Должна быть мощная страховка, обязательная по всем параметрам», — заключил он.