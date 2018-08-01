Почему корейский пенсионер всегда куда-то спешит

Ситуация, когда дети не только делают подарки, но и регулярно финансово помогают родителям, типична для современной Кореи . В странах, где получило распространение конфуцианство, забота о родителях считается одной из главных добродетелей. Долгое время в Корее не государство, а именно семья в расширенном понимании, то есть целый клан родственников, выполняла функции социального обеспечения и гарантии. Но в последние пару десятилетий ситуация начала меняться.

Стали расти налоги, в том числе те, которые идут на пополнение Государственного пенсионного фонда. Пенсия наряду с жильем, медицинской страховкой и образованием детей (либо уже имеющихся, либо будущих) входит в число главных отчислений, которые корейцы начинают делать почти автоматически с начала постоянной работы. Наряду с государственной пенсионной системой активно практикуется откладывание сбережений в частные структуры. Cчитается, что для нормальной жизни, которая включает, может, и не столь частые, но все же регулярные походы в кино, рестораны, путешествия, следует иметь пенсию в размере от 1600 до 2100 долларов в месяц (при этом средняя зарплата составляет 2300 — 2400 долларов). Исходя из этого, многие корейцы составляют схемы пенсионных накоплений.

Корейцы по натуре трудолюбивый народ, а потому многим после выхода на пенсию становится не по себе. Тем более что в Корее очень короткие отпуска (около 0 дней в году). В 2017 году корейцы наработали 2069 часов. Больше — только мексиканцы и костариканцы. Внезапное обилие свободного времени приводит к тому, что корейские пенсионеры начинают активно искать себе новые занятия. Их нечасто можно увидеть просто созерцательно сидящими на лавочке. Среди пожилых людей популярны совместные путешествия или туристические походы в горы. В стране существуют тысячи клубов, кружков, где за небольшую плату вам предложат присоединиться к какой-нибудь поездке. Здесь постоянно можно видеть автобусы, заполненные энергичными бабушками и дедушками, которые едут совершить восхождение к горе или храму. Если денег побольше, то ездят за границу. Наиболее популярные маршруты — Япония , страны Юго-Восточной Азии, Китай

Корейцев со школьной скамьи приучают к мысли, что надо как можно раньше начинать копить на пенсию

Другое востребованное направление — работа в храмах. Церкви в Корее — это не только и не столько религиозные организации, сколько общественные клубы. Туда всегда можно прийти пообщаться с друзьями, принять участие в благотворительной или волонтерской акции. Для пожилых корейцев работа на церковь — основная деятельность после выхода на пенсию. В стране также широко развита сеть не имеющих отношения к религии «Холлов для пожилых людей» — это что-то типа клубов с широким выбором кружков: хорового пения, вязания, гимнастики, чтения. Такие центры, как правило, финансируются за счет местных либо центральных органов власти, а с посетителей взимается символическая плата.

А еще южнокорейских пенсионеров часто можно видеть на политических собраниях, демонстрациях, акциях, на самых разных конференциях, в том числе даже узкоспециализированной направленности. Именно пенсионеры активнее других в Корее задают вопросы и высказывают мнение во время «круглых столов» по актуальным проблемам политики. Если молодежь, как правило, робеет, то старики часто расходятся так, что организаторам приходится отбирать микрофоны у слишком распалившихся «комментаторов». Особенно часто это происходит во время встреч, посвященных острым политическим вопросам, например отношениям с Северной Кореей

Рост благосостояния, повышение уровня медицинского обслуживания и традиционная для стран конфуцианского ареала забота о собственном здоровье привели к тому, что Южная Корея имеет одни из самых высоких показателей продолжительности жизни, опережая большинство развитых стран. По последним данным, страна находится на 9-м месте в мире. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 79,5 года, а у женщин — 85,6 года, что дает в среднем 82,7 года. Дело тут не только в хорошем медицинском оборудовании в клиниках, но и в подходе самих людей — корейцы до глубокой старости очень подвижны, активны и любят порассуждать о том, что хорошо для здоровья и что плохо, тут же применяя новые знания на практике. —

А как в другой Корее

Что касается жизни пенсионеров в КНДР, то там, по крайней мере официально, вся забота о человеке после выхода на пенсию ложится на государство. Оно выплачивает пенсию. Как заявляют северокорейские официальные лица, государство и лично вождь проявляют огромную заботу о пожилых людях, и пенсионеры в Стране чучхе живут очень счастливо. Исторически Северная Корея — конфуцианская страна, а потому в ней, как и в Южной Корее, важна роль семьи. Так что помимо государства помощь оказывают в первую очередь дети и другие родственники.

В целом же пожилые корейцы в КНДР чем-то напоминают южан по части склонности к активному времяпровождению. Теплыми вечерами в скверах и парках Пхеньяна доводилось наблюдать группы пенсионеров, которые пели и танцевали под музыку из магнитофона. По утрам на набережной реки Тэдонган можно увидеть целую армию любителей рыбалки. Зимой хватает и поклонников подледного лова. Что касается средней продолжительности жизни в КНДР, то удалось найти данные за 2014 год. Тогда этот показатель для Страны чучхе составил около 70 лет.

Кстати

На корейском архипелаге Чхучжадо и некоторых других островах до сих пор сохранилась редкая профессия морских ныряльщиц. Их называют «хэнё», или «женщины моря». Средний возраст кореянок, занимающихся традиционным промыслом, составляет 60-70 лет. Веками местные женщины погружались в пучины волн, доставая со дня съедобных моллюсков — осьминогов, рапанов, водоросли. В 1960-е в Корее насчитывалось около 23 тысяч русалок, сегодня их осталось не более пяти тысяч.