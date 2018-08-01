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Растительный лабиринт в Китае признан самым большим в мире
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Растительный лабиринт в Китае признан самым большим в мире 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лабиринт в китайской провинции Цзянсу площадью более 35 тысяч квадратных метров стал самым большим в мире, сообщает сайт Guinness World Records.
Лабиринт стал победителем среди растительных, а также просто самым большим из любых возможных лабиринтов. Длина его ходов составляет почти девять с половиной километров.
Основную головоломку образуют насаждения в форме лося, изображение которого можно разглядеть с воздуха. Помимо этого, в лабиринте есть масса других маршрутов: круглые, детские, а также в виде сердца.
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