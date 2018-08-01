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На Московском марафоне пробежит команда «активных граждан»
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На Московском марафоне пробежит команда «активных граждан» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Впервые в Московский марафон пробегут участники проекта «Активный гражданин». Десятикилометровую дистанцию преодолеют 25 самых быстрых и выносливых жителей. Об этом передает официальный сайт правительства и мэра Москвы.
В преддверии старта, который состоится 23 сентября, организаторы запустили новый проект «Московский марафон с „Активным гражданином“.
Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться в проекте „Активный гражданин“ и активировать в личном профиле промокод MOSCOWMARATHON.
Побороться за место в команде смогут только 50 человек, которых выберут по балльной системе. Им нужно будет показать свои способности на тренировке, где определят 25 самых быстрых и выносливых участников, которые и попадут в команду. Затем тренеры, медики и диетологи подготовят участников марафона к итоговому забегу.
Больше информации о правилах участия можно узнать на сайте „Активного гражданина“.
Один из самых масштабных забегов страны — Московский марафон — состоится в столице в шестой раз. Тысячи людей пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду.
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