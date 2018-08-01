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Во дворе на улице Академика Королева по просьбе жителя установили урну
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Во дворе на улице Академика Королева по просьбе жителя установили урну 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Урну во дворе на улице Академика Королева установили по просьбе жителя, который сообщил о проблеме на портал «Наш город», куда обратился с просьбой об установке.
Через несколько дней урна была поставлена, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем Вам, что на указанной территории произведены работы по установке урны», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
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