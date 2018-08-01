Во дворе на улице Академика Королева по просьбе жителя установили урну

Урну во дворе на улице Академика Королева установили по просьбе жителя, который сообщил о проблеме на портал «Наш город», куда обратился с просьбой об установке.

Через несколько дней урна была поставлена, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем Вам, что на указанной территории произведены работы по установке урны», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)