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Елена Яковлева с грустью призналась в любви к обезображенному сыну
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Елена Яковлева с грустью призналась в любви к обезображенному сыну 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных уже давно стал самостоятельной звездной единицей. Яркая внешность молодого мужчины привлекает внимание публики.
Однако, как оказалось, не все поклонники артистки знают татуированного сына Елены в лицо. Елена опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в объятиях наследника. Под постом она написала: «Он — моя жизнь, моя любовь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)».
Фолловеры Яковлевой, которые не интересуются личной жизнью актрисы, принялись выспрашивать, кому именно звезда признается в любви. «Кто это?»; «Сын?», — писали они в смятении.
Многие поклонники Яковливой принялись давать звезде бестактные советы. Мол, артистке скорее нужно спасать, катящегося по наклонной плоскости отпрыска. «Ну одно тоже скажу, не в обиду.. Татушки Все портят.ну зачем он так себя обезобразил?Так хочется его увидеть, а какой он без них?», «Да ни чем он не занимается! Занимался бы делом, некогда было бы разрисовывться. Поэтому столько горечи в словах Елены. Здоровый мужик, а все ищет себя. Как актриса и человек, Елена замечательная! Хочется, чтобы у нее глаза горели счастьем, а не тревогой», — высказывались пользовательницы.
Добавим, что в недавнем интервью Елена призналась, что уже смирилась с татуировками сына и относится к ним философски. Однако она очень надеется, что на то, что в недалеком будущем появится лекарство помогающее избавиться от нательных изображений. «Ну, есть у мальчика такой изъян — татуировки… Хотя он уже созрел, чтобы их вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть. Я узнавала, сейчас разрабатывают состав, который вводят в татуировку, и он разрушает краску. Надеюсь, этим открытием скоро можно будет воспользоваться», — рассказывала актриса ранее журналу «Откровения звезд».
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