Компанию оштрафовали за поставку некачественных продуктов в войсковую часть в Коломне

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным штраф, выписанный Россельхознадзором предприятию, поставлявшему в столовую для военнослужащих продукты питания, не соответствовавшие ветеринарным требованиям, говорится в сообщении управлением Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

В июле 2017 года управление провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства в отношении ООО «Главная линия», которое занималось организацией питания для военнослужащих в столовой №2/34 войсковой части 20924 в подмосковной Коломне

«По результатам лабораторных исследований, проведенных Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), выявлены несоответствия отобранной животноводческой продукции требованиям действующего законодательства РФ », — говорится в сообщении.

По данным фактам прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Главная линия» по статье «Нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы дела были переданы в управление Россельхознадзора для рассмотрения.

В январе 2018 года управление привлекло предприятие к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей за выявленные нарушения. Предприятие не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене постановления управления.

В мае 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Главная линия». Не согласившись с вынесенным решением фирма обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Тем не менее, предприятию было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы, и теперь компания должна выплатить причитающийся штраф.