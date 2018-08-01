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Компанию оштрафовали за поставку некачественных продуктов в войсковую часть в Коломне
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Компанию оштрафовали за поставку некачественных продуктов в войсковую часть в Коломне 

РИАМО 2 часа назад
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным штраф, выписанный Россельхознадзором предприятию, поставлявшему в столовую для военнослужащих продукты питания, не соответствовавшие ветеринарным требованиям, говорится в сообщении управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В июле 2017 года управление провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства в отношении ООО «Главная линия», которое занималось организацией питания для военнослужащих в столовой №2/34 войсковой части 20924 в подмосковной Коломне.
«По результатам лабораторных исследований, проведенных Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), выявлены несоответствия отобранной животноводческой продукции требованиям действующего законодательства РФ», — говорится в сообщении.
По данным фактам прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Главная линия» по статье «Нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы дела были переданы в управление Россельхознадзора для рассмотрения.
В январе 2018 года управление привлекло предприятие к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей за выявленные нарушения. Предприятие не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене постановления управления.
В мае 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Главная линия». Не согласившись с вынесенным решением фирма обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Тем не менее, предприятию было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы, и теперь компания должна выплатить причитающийся штраф.
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