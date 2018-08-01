Политик похихикал над «проституткой» Меланией Трамп и поплатился

Кандидат в члены Конгресса от американского штата Орегон Марк Робертс (Mark Roberts) попытался пошутить над женой президента США Дональда Трампа Меланией и попал под шквал критики пользователей сети. Саркастичную ремарку по поводу якобы распутности женщины он опубликовал в Twitter.

Писатель и сторонник республиканских взглядов Чарли Кирк опубликовал в своем Twitter следующий факт: за Меланией Трамп закреплены пять сотрудников Белого дома, в то время как за Мишель Обамой числились 44 человека.

«Ты знал, что Мелания берет почасовую оплату?» — отреагировал на твит Кирка Робертс, снабдив публикацию хештегами «грязные мысли» и «проститутка».

В комментариях сразу принялись распекать политика за его крайне грубые высказывания. Многие призвали его выйти из гонки за место в Конгрессе, поскольку он не достоин представлять Орегон.

The New York Post отмечает, что Робертс далеко не в первый раз неоднозначно комментирует политические публикации. В основном его нападки направлены на политиков-женщин. Первое появление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли он отметил тем, что назвал женщину «горячей штучкой», а сенатора США Камалу Харрис он охарактеризовал как «горячую, жесткую и смышленую».

Он отказался извиняться за скабрезные комментарии.