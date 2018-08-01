Забил до смерти просто так: 22-летний ярославец внезапно напал на парня с девушкой

Ярославец без повода напал на прогуливающуюся пару.

Всего 22 года, но этот ярославец уже успел натворить дел. Да таких, что мало не покажется.

Всё началось в 2016 году. Парень сбежал из воинской части, где проходил службу. За это ему дали условный срок. В 2017 году он избил человека, а также попался на распространении наркотиков. Но в тюрьму его за это не посадили. Видимо, почувствовав безнаказанность, мужчина насмерть забил человека. Просто так.

Всё произошло ночью 5 августа прошлого года на улице Кривова. Мужчина вместе со своим знакомым внезапно налетел на парня и девушку, которые возвращались из магазина.

— Не высказывая каких-либо требований, они начали наносить удары ногами по голове и телу потерпевшего. Девушке удалось убежать и спрятаться в круглосуточном продуктовом магазине неподалеку. От полученных травм головы потерпевший скончался в больнице спустя месяц, не приходя в сознание. В отношении 22-летнего ярославца возбудили уголовное дело. К сожалению, его сообщника установить не удалось, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.