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Дмитрий Азаров призвал участников молодежного форума «iВолга» к совместной работе
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Дмитрий Азаров призвал участников молодежного форума «iВолга» к совместной работе 

ТРК Губерния 38 минут назад
Сегодня с участниками «iВолги» встретился и глава региона. Молодежь успела задать немало вопросов. Вернётся ли в Самару «Рок над Волгой» и на кого Дмитрий Азаров подписался в твиттере сразу после разговора? Давайте узнаем.
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