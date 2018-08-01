Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о массовых беспорядках в Зимбабве

ТАСС , 1 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с массовыми беспорядками в Зимбабве , начавшимися после президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Мы обеспокоены сообщениями о насилии в некоторых районах Зимбабве. Мы хотели бы напомнить действующим политическим и партийным деятелям о взятых на себя обязательствах по поддержанию спокойствия и соблюдению кодекса поведения для обеспечения мирной избирательной кампании", — цитирует Хака агентство Reuters

Беспорядки устроили сторонники основной оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (ДДП). Они недовольны объявленными итогами состоявшихся 30 июля президентских и парламентских выборов.

Согласно официальным данным, распространенным избирательной комиссией, правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента), что позволит ей вносить изменения в конституцию страны. Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате из 210, сфальсифицированными и требуют отмены выборов.