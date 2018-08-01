В Челябинск по делу срочно 

Минтранс предложил на 2018-й и последующие годы больше средств, которые заложены в государственной программе «Развитие транспортной системы», вложить в аэродромную инфраструктуру региональных аэропортов в разных уголках России.
Меньше средств пойдет на развитие Московского авиационного узла, в частности на строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево. И сроки окончания работ будут продлены на год.
Также отложен на год и срок завершения работ в аэропорту Домодедово. Работы не будут остановлены, но продолжат идти не такими быстрыми темпами.
Это позволит активизировать развитие аэропорта в Челябинске. Проект реконструкции этой воздушной гавани включает в себя обновление стоянки для самолетов, магистральной рулежной дорожки, замену ограждения по периметру аэродрома, организацию новых очистных сооружений для ливневых стоков аэропорта и площадки для облива самолетов противообледенительной жидкостью. Работы должны быть завершены к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
Кроме того, часть средств пойдет на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Норильска. В этом году запланировано завершить строительство взлетно-посадочной полосы. А вот ремонт перрона для обслуживания воздушных судов закончится в 2019 году.