Коллекторы скончались от отравления грибами после посещения пенсионерки 

На трассе Дон были обнаружены тела троих мужчин во внедорожнике BMW. Причиной смерти людей стали грибы.
В правоохранительных органах рассказали, что мужчины работали коллекторами. Перед смертью они побывали у Евдокии Кузьминичны Стародубовой, которая перестала платить по кредиту.
Стародубова рассказала, что молодые люди приезжали к ней, чтобы выбить с нее деньги. Поняв, что денег нет, они оставили ей документы о взыскании, после чего покинули ее дом. Перед уходом один из них заметил на плите суп с грибами и потребовал, чтобы женщина их накормила. Затем они покинули дом, а женщина почувствовала недомогание и вызвала медиков. Позднее ее доставили в больницу с отравлением.
А вот коллекторам не повезло: внезапный паралич помешал им обратиться к медикам. В итоге они скончались от остановки дыхания. В отношении пенсионерки проводится проверка, но с большой точностью можно сказать, что ей уголовное дело не грозит, так как она сама побывала в больнице с отравлением, пишет «Рамблер-новости».
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