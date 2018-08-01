Коллекторы скончались от отравления грибами после посещения пенсионерки

На трассе Дон были обнаружены тела троих мужчин во внедорожнике BMW. Причиной смерти людей стали грибы.

правоохранительных органах рассказали, что мужчины работали коллекторами. Перед смертью они побывали у Евдокии Кузьминичны Стародубовой, которая перестала платить по кредиту.

Стародубова рассказала, что молодые люди приезжали к ней, чтобы выбить с нее деньги. Поняв, что денег нет, они оставили ей документы о взыскании, после чего покинули ее дом. Перед уходом один из них заметил на плите суп с грибами и потребовал, чтобы женщина их накормила. Затем они покинули дом, а женщина почувствовала недомогание и вызвала медиков. Позднее ее доставили в больницу с отравлением.

А вот коллекторам не повезло: внезапный паралич помешал им обратиться к медикам. В итоге они скончались от остановки дыхания. В отношении пенсионерки проводится проверка, но с большой точностью можно сказать, что ей уголовное дело не грозит, так как она сама побывала в больнице с отравлением, пишет «Рамблер-новости».