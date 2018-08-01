Ульяновская область до 2020 года примет около двух тысяч человек по программе переселения

УЛЬЯНОВСК , 1 августа. / ТАСС /. Власти Ульяновской области ожидают, что до завершения программы переселения соотечественников в 2020 году в регион переедет около двух тысяч человек. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора региона.

"До конца 2020 года мы планируем, что в программе примут участие еще порядка двух тысяч граждан", — цитирует пресс-служба и. о. руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Андрея Алексахина

С начала 2018 года в регион переселились порядка 400 человек. Всего, начиная с 2017 года, когда стартовала программа, в Ульяновскую область переехало около 7 тыс. человек, хотя изначально планировалось, что до 2017 года их число составит 2,5 тыс. человек. «Большинство из них — лица трудоспособного возраста, владеющие рабочими специальностями. Около 50% заявителей имеют высшее и дополнительное образование», — отмечается в сообщении.