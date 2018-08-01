«Комета» начала выполнять регулярные рейсы между Ялтой и Севастополем 

— Скорость, тяга, волны! — делится эмоциями один из первых пассажиров «Кометы» Алексей Демкин из Москвы. — Но при этом плавный ход, поездка легко переносится, даже если обычно укачивает. В салоне очень комфортно, удобные кресла, кондиционер, хороший обзор …
"Комета-120М" создана на базе советских проектов «Комета», «Колхида», «Катран». В отличие от своих предшественников, в новом судне особое внимание уделили комфорту пассажиров и членов экипажа. В салоне почти не чувствуются удары волн благодаря автоматической системе снижения качки и перегрузки. Корпус «Кометы-120М» был построен на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, а достройку выполняли в Севастополе на заводе «Персей».
Спрос на морское путешествие большой. Как сообщил гендиректор «Крымские морские порты» Алексей Волков, раскуплены все билеты на ближайшие четыре дня. Комета выполняет четыре рейса в день. Время отправления из Севастополя — 8.00 и 14.00, из Ялты — 11.00 и 17.00. Стоимость проезда в экономклассе составляет 500 рублей, в бизнес-классе — 800, детский (с двух до семи лет) — 200 рублей. Есть и семейный тариф — за 1000 рублей могут проехать двое взрослых и три ребенка до 14 лет. Купить билеты можно в кассах портов Севастополя и Ялты, а также на сайте: «комета-крым.рф.»