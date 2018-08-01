Ученые МВД создали новые приборы защиты от террактов

Одна из важнейших разработок, способная спасти жизнь сотням, а то и тысячам людей, — приборы дистанционного обнаружения «адских машин». Они основаны на многочастотном нелинейно-радиолокационном методе для дистанционного обнаружения взрывных осколочных устройств. То есть оружия террористов.

Приборы (они разные по размерам и выполняемым задачам) способны распознавать взрывное устройство на расстоянии до 10 метров с вероятностью не менее 98 процентов. Время подготовки этих устройств к работе не превышает пяти минут, а на обработку сигнала уходит не более 0,5 секунды. При обнаружении бомбы включается звуковой сигнал. Метод нелинейной радиолокации позволяет обнаружить любые электронные приборы на полупроводниках, причем не только работающих приборов, но и выключенных.

По сути, речь идет о поиске не только взрывчатых веществ, но и самих взрывателей, возможно — детонаторов. Такие комплексы, работающие в том числе и на быстрых нейронах, способны выявлять взрывчатку даже в бетонных стенах на глубине до 10 сантиметров.

И это — только один из многочисленных примеров создания уникальных устройств за 35 лет существования научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России

Это объединение выросло еще в советские времена из конструкторского бюро оперативной и криминалистической техники до научно-исследовательского института. И сейчас превратилось в настоящий уникальный завод, способный производить буквально все, создавать в единичном экземпляре миниатюрные приборы.

В приборах нелинейной радиолокации есть устройства, распознающие химический состав взрывчатки

Разумеется, одна из важнейших задач объединения — защита сотрудника правоохранительных органов. Например, разработка щитов со встроенными электрошокерами, которые поступают на вооружение спецподразделений.

Руководство объединения охотно принимает к рассмотрению проекты и предложения других научных организаций, лабораторий и даже отдельных изобретателей. Лишь бы на пользу дела. Так, все чаще адаптируется к нуждам полиции, Росгвардии и спецслужб дистанционное электрошоковое устройство типа «ГАРД» со сменной обоймой на пять выстрелов. При нажатии на спуск аппарата высоковольтный разряд инициирует два картриджа, из которых вылетают «зонды», разматывая провод и создавая токопроводящую линию до цели. То есть в одежду нападающего втыкаются два контакта и его весьма чувствительно бьет током. Мощность разряда — 10 Вт. В гражданском варианте мощность будет до 3 Вт. В зависимости от картриджа стрелять можно на расстояние от 3 до 10 метров. Весит устройство 600 граммов, источник питания — литиевый полимерный аккумулятор. Есть лазерный целеуказатель. Противник гарантированно окажется нейтрализован на 5 секунд.