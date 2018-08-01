М. Балакин встретился с пострадавшими из-за сноса торговых павильонов предпринимателями

«У меня стоял павильон в Оружейном пер., были абсолютно все правоустанавливающие документы, только собственность не была оформлена.

Я начала судиться, и за это они пришли и начали сносить.

Суд приостановил снос — опять построила.

Они пришли в 6:00 и снесли его (павильон — прим. Агентства «Москва») бульдозером. Мне ничего не дали оттуда вынести», — поделилась с кандидатом предприниматель по имени Зия.

При этом многие из собравшихся на встречу заявили, что с ними произошла аналогичная ситуация. Тем не менее, один из предпринимателей по имени Иван рассказал Агентству «Москва», что его объект еще не снесен, и он пришел на встречу в поисках поддержки М. Балакина.

«У нас есть объект общего профиля, который планируется снести как незаконное строение. Материалы сейчас находятся в Арбитражном суде. Мы стараемся биться, но в суде первой инстанции принято решение о сносе этого объекта. Хотелось бы получить поддержку кандидата, исходя из его позиции выработать стратегию, как действовать в этой ситуации. Одному бороться тяжело», — констатировал он.

В свою очередь М. Балакин заявил, что планирует встать на защиту пострадавших предпринимателей и помочь им получить компенсацию. «Горожанин есть горожанин. Его интересы надо защищать.

Я понимаю, что и как делалось. Но почему жители должны пострадать? Они как минимум должны получить компенсацию за вложенные ими деньги.

Безусловно, мы должны встать на защиту этого бизнеса», — подчеркнул кандидат.

Он попросил участников встречи собрать документы для подготовки исков и привлечь знакомых предпринимателей, которые также пострадали при сносе павильонов. «Мы соберем у товарищей все необходимые документы. Я подумаю, кого подключить из профессионалов, которые занимаются земельно-имущественными отношениями. И соответствующим образом попытаемся сформировать эту часть исков», — пояснил М. Балакин.

Кроме того, отвечая на вопрос о количестве участников следующей встречи, он сообщил, что рассчитывает собрать около 300 человек. «Это будет зависеть от того, насколько мы эффективно сработаем. Если мы сейчас подключимся и серьезно поработаем с документами, то придет гораздо больше людей. Я думаю, что в итоге 250-300 человек мы должны собрать», — подытожил М. Балакин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.