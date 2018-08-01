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В Багратионовске пропал девятиклассник
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В Багратионовске пропал девятиклассник 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Багратионовске разыскивают несовершеннолетнего Алексея Унгуряна, который безвестно отсутствует более суток. Об этом сообщает инспекция по делам несовершеннолетних МО МВД «Багратионовский».
17-летний Унгурян 31 июля около 6:00 вышел из дома по адресу г. Багратионовск, ул. Калининградская, д.55, и до сих пор о его местонахождении родные ничего не знают. Ранее он неоднократно исчезал из дома, склонен к бродяжничеству и к употреблению спиртных напитков, уточнили в ОПДН.
Приметы Алексея: был одет в спортивные камуфляжные штаны, тёмно-синюю толстовку и тёмно-синие кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в ДЧ МО МВД России «Багратионовский» по телефону 8 (40156) 3-23-62.
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