Участники конкурса «Инженерная формула» определили лучшего теннисиста и гиревика 

Что касается поднятия гирь, то здесь победили россияне, а в настольном теннисе лавры первенства они разделили с гостями из Китая.
На базе межрегионального регионального учебного центра инженерных войск в городе Волжском (Волгоградская обл. ) участники международного конкурса «Инженерная формула» приняли участия в товарищеских соревнованиях по настольному теннису и гиревому спорту.
В общекомандном зачете по поднятию гирь лучшей стала команда Российской Федерации, второе место завоевала команда из Республики Беларусь, а третье место заняла команда из Китайской Народной Республики.