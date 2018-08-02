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Участники конкурса «Инженерная формула» определили лучшего теннисиста и гиревика
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Участники конкурса «Инженерная формула» определили лучшего теннисиста и гиревика 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Что касается поднятия гирь, то здесь победили россияне, а в настольном теннисе лавры первенства они разделили с гостями из Китая.
На базе межрегионального регионального учебного центра инженерных войск в городе Волжском (Волгоградская обл. ) участники международного конкурса «Инженерная формула» приняли участия в товарищеских соревнованиях по настольному теннису и гиревому спорту.
В общекомандном зачете по поднятию гирь лучшей стала команда Российской Федерации, второе место завоевала команда из Республики Беларусь, а третье место заняла команда из Китайской Народной Республики.
В турнире по настольному теннису места распределились следующим образом: первое место разделили военные инженеры из России и Китая, второе место у Сербии, а третье место заняла команда Пакистана.
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